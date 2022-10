Neviđeni skandal: Utvrđeno da je tinejdžer varao u više od 100 partija

Najpopularnija šahovska platforma na svetu Chess.com objavila je izveštaj na 72 stranice o istrazi o partijama Hansa Nimana, koja je otkrila da je američki velemajstor varao mnogo češće nego što je ranije otkriveno.

Utvrđeno je da je Niman „verovatno dobio nezakonitu pomoć u više od 100 onlajn igara, uključujući i događaje u kojima je novac bio u pitanju“, izveštava Gardijan.

Another shocker as @MagnusCarlsen simply resigns on move 2 vs. @HansMokeNiemann! https://t.co/2fpx8lplTI#ChessChamps #JuliusBaerGenerationCup pic.twitter.com/5PO7kdZFOZ

— chess24.com (@chess24com) September 19, 2022