Nezapamćena drama u Parizu: Mančester Junajted napravio čudo, dramatično i u Portu

Fudbaleri Mančester Junajteda pobedili su večeras u gostima Pari Sen Žermen sa 3:1 (2:1) i posle velikog preokreta prošli u četvrtfinale Lige šampiona.

Iako bez pola tima zbog povreda i sa nekoliko omladinaca, nakon 0:2 u Mančesteru, Junajted Olea Gunara Soskjera u dramatičnom finišu eliminisao je Parižane na Parku prinčeva golom Markusa Rašforda iz penala u 90. minutu, i to naknadnom odlukom sudije Damira Skomine putem VAR-a.

Slovenac je, kao i u meču Ajaks – Real, ponovo preuzeo hrabru odluku i procenio da je ruka Presnela Kimpembea za najstrožu kaznu, posle udarca Dijega Dalota.

Prethodno je Romelu Lukaku dva puta pogodio u 2. i u 30. za Junajted, a Huan Bernat u 12. minutu za PSŽ, koji je ponovo na bolan način, kao ranije protiv Barselone, ispao iz Lige šampiona.

Porto iz VAR penala u drugom produžetku prošao Romu

Fudbaleri Porta posle produžetaka savladali su večeras Romu sa 3:1 (2:1) na svom stadionu Dragao, za plasman u četvrtfinale Lige šampiona.

Porto je posle 90 minuta bio bolji od Rimljana identičnim rezultatom kao rival na Olimpiku 2:1, a onda je golom Aleksa Teljesa u 118. iz penala, putem VAR-a, prošao među osam najboljih u Evropi.

