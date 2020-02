Nikolić: Pokazaćemo da smo kvalitetniji od Partizana

BEOGRAD – Fudbaler Crvene zvezde Veljko Nikolić smatra da su crveno-beli kvalitetniji tim od Partizana i da će to dokazati u nedelju u večitom derbiju na stadionu „Rajko Mitić“.

„Očekujem punu Marakanu i što više naših navijača, koji ce nam kao i do sada biti 12. igrač. Oni mogu da nas vode do pobede. Što se utakmice tiče, biće borbeno, sa mnogo duela i trčanja, ali ako nastavimo sa onim što smo započeli i sve sa treninga prenesemo na teren, mislim da ćemo ostvariti željeni rezultat. Smatram da smo kvalitetniji od Partizana i da ćemo to i pokazati u nedelju“, rekao je Nikolić za klupski sajt.

Mladi vezni igrač istakao je da ima veliku želju da zaigra na 162. večitom derbiju.

„Naravno da imam želju da igram večiti derbi, ali još uvek ne znam da li cu početi meč. Bez obzira na to da li startovao ili ušao sa klupe, pristup će mi biti isti. Pružiću svoj maksimum na terenu i biću u funkciji tima. Verujem u sebe, ali najvažnije je da ostvarimo pozitivan rezultat i obradujemo naše navijače“, rekao je Nikolić i dodao da je zadovoljan svojim partijama u prva tri meca u drugom delu sezonu.

Meč 24. kola Superlige između Crvene zvezde i Partizana igra se u nedelju od 18 sati na stadionu „Rajko Mitić“.

(Tanjug)