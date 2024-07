Noris: Verstapen ne mora da se izvinjava za patetični incident u Austriji

Vozač Meklarena Lando Noris povukao je danas deo kritika na račun Maksa Verstapena iz Red Bula i rekao da trostruki svetski šampion Formule 1 ne mora da mu se izvinjava za „patetični incident“ tokom trke u Austriji.

Verstapen i Noris su se sudarili prošle nedelje osam krugova pre kraja trke u Austriji, kada je vozač Meklarena pokušao da pretekne vozača Red Bula i preuzme prvo mesto.

Posle incidenta Noris je morao da završi trku, a Verstapen je išao na promenu guma, kažnjen je dodavanjem 10 sekundi na rezultat i trku je završio kao peti. Britanski vozač je posle trke bio ljut i rekao je da bi Verstapen trebalo da prizna grešku.

Međutim, Noris je na Silverstonu, uoči trke za Veliku nagradu Velike Britanije odustao od početnih kritika i potvrdio da je razgovarao sa Verstapenom, koji mu je veliki prijatelj.

„Iskreno, mislim da nije trebalo da se izvinjava. Neke stvari koje sam rekao posle trke bile su zbog toga što sam tada bio frustriran, pun adrenalina, pun emocija i verovatno sam rekao neke stvari u koje baš i ne verujem, posebno kasnije tokom nedelje. Bilo je teško. To je bio prilično patetičan incident u smislu toga šta je završilo našu trku“, rekao je Noris, preneo je Skaj.

„To nije bio udarac, to nije bio očigledan kontakt. To je verovatno bio jedan od najmanjih delova kontakta koje ste mogli da imate, ali sa prilično strašnim posledicama za obojicu, posebno za mene. Ne treba, ne očekujem izvinjenje od njega. Mislim da ne treba da se izvinjava. To je bilo dobro trkanje, u nekim trenucima možda blizu ivice, ali razgovarali smo o tome i obojica smo srećni što ćemo se ponovo trkati“, dodao je britanski vozač.

Noris zaostaje 81 bod za prvoplasiranim Verstapenom u šampionatu Formule 1.

„Maks neće želeti sudar i da uništi svoje šanse. Mislim da se neće mnogo promeniti i mislim da ja ne moram mnogo da se promenim. Postoje stvari sa obe strane koje smo možda želeli da uradimo bolje, ali izbegavanje incidenta pri kočenju je verovatno najveća stvar. Stjuardi moraju da budu svesni da nešto lako može da pođe naopako. Braniš se i to je u redu, ali u nekom trenutku to ima granicu i to treba nametnuti“, naveo je Noris.

Šampionat u Formuli 1 nastavlja se predstojećim trkačkim vikendom u Velikoj Britaniji.

(Beta)

