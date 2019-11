Nova bronza za džudiste Crvene zvezde u LŠ

ODIVELAS – Džudisti Crvene zvezde osvojili su bronzanu medalju u Ligi šampiona u portugalskom Odivelasu.

Oni su još jednom potvrdili kvalitet u elitnom klupskom društvu i u borbi za treće mesto pobedili ruski Ratiborec 3:2.

Ekipa u sastavu Strahinja Bunčić, Mihail Morohojev (do 66 kg), Rustam Orujov, Aleksandar Rajčić (do 73 kg), Stefan Majdov, Milan Bunčić, Dominik Resel (do 81 kg), Dmitri Gerasimenko, Nemanja Majdov (do 90 kg) i u konkurenciji preko 90kg kapiten Bojan Došen, sa trenerima Nikolom Nikolićem i Ljubišom Majdovim, uspela je da još jednom podigne lestvicu uspeha i posle prošlogodišnjeg uspeha ostvarenog u Bukureštu, takođe bronze, nastavi niz, što do sada nije uspelo ni jednoj ekipi sa naših prostora.

Na putu do postolja Zvezda je stigla posle poraza u prvom kolu 3:2 od francuske ekipe ESBM Blanc Mesnil, u prvom meču repasaža istim rezultatom je slavila protiv rumunske ekipe Clubul Sportiv Municipal iz Bukurešta.

