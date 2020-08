Novak „ispratio“ legendarnu braću u penziju

Majk i Bob Brajan su saopštili da zvanično prestaju da se bave tenisom. Braća blizanci su najuspešniji dubl igrači u istoriji „belog sporta“.

Karijere su započeli davne 1995. godine i na prvom mestu rang liste proveli su 438 nedelja.

Osvojili su 39 Mastersa, 17 Grend slemova i zlatnu olimpijsku medalju.

Povodom njihovog odlaska u penziju oglasio se i Novak Đoković.

Thank you for all you have done for tennis @Bryanbros @Bryanbrothers 🎾🙏🏼 pic.twitter.com/VrBJok4pMv

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 28, 2020