Novak pokazao izvajane mišiće i pokrenuo novi izazov (video)

View this post on Instagram

Izazivam moje drage prijatelje i kolege iz reprezentacije (uključijući i Janka. Jankela, ne zameri, ne znam u kakvom ti je stanju peta 😉) da urade 100 duplih skokova sa vijačom. Znam da je Ziki ovo već doktorirao, da vidimo ostale 😃💪 Takođe izazivam svakog sportistu u regionu i šire da proba 🙏🙌 I challenge any athlete to try this 100x double jump rope challenge. Let’s go 😤💪 #nolechallenge