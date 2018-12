Novak ponovo „mašina“ – posle velike borbe i preokreta pobedio Andersona i osvojio Abu Dabi

Najbolji srpski teniser Novak Đoković na najbolji mogući način je započeo sezonu – titulom na Mubadala egzibicionom turniru, prenose sportski mediji.

Đoković je odigrao veoma kvalitetno u Abu Dabiju, a u finalu je posle preokreta savladao Kevina Andersona rezultatom 4:6, 7:5, 7:5.

Duel izuzetnog kvaliteta trajao je više od dva sata i Novak je uspeo da po četvrti put trijumfuje na jednom od najjačih egzibicionih turnira u „belom sportu“.

The winning feeling is not a exhibition, yes he really wanted to win 😉 #Djokovic #MWTC @DjokerNole pic.twitter.com/6unIXEXANy

— くれふぁ (@umbre_sports53) December 29, 2018