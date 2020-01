Novak s pola snage do 3. kola Australijen opena (video)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Australijan opena pošto je savladao Japanca Tacuma Itoa sa 3:0, po setovima 6:1, 6:4, 6:2.

Meč koji je igran u dnevnom terminu na „Rod Lejver“ areni trajao je 95 minuta.

Đoković će i u trećem kolu igrati protiv Japanca, ovog puta protiv Jošihita Nišioke, koji je pobedio 30. nosioca Daniela Evansa iz Velike Britanije.

Novak je poveo sa 5:0, uz dva brejka, a posle prvog gema za Japanca, priveo set kraju i posle 22 minuta poveo u meču sa 1:0.

Ito je prilično mučio Đokovića u drugom setu. Japanac je počeo dobro da servira, da upisuje as servise i vinere, pa je do rezultata 4:4 držao svoj servis.

Moving towards the Round of 32 💪@DjokerNole defeats Ito 6-1 6-4 6-2 as the defending champion continues his fine form in Melbourne. #AusOpenpic.twitter.com/Aro71qaPF4

— ATP Tour (@atptour) January 22, 2020