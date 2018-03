Novak sam u Majamiju: Štepanek otkrio zašto ga je napustio

Jsme stastni ze se s Vami muzeme podelit o radostnou zpravu , ze se v lete dockame naseho prirustku do rodiny a zaroven odhalit prvni porizeny dupacky do satniku miminka👶🏼♥️ @nicolevaidisova/ We are over the moon to announce that we are expecting a very special family member this summer and also reveal the baby’s first wardrobe addition 👶🏼♥️

A post shared by Radek Stepanek (@radek_stepanek) on Mar 20, 2018 at 1:03pm PDT