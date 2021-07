Novakova lekcija „specijalcu sa zadatkom“

Novak Đoković nikako da dobije mira na ovogodišnjem Vimbldonu – taman što je „postavio publiku na svoje mesto“, nakon niza provokacija, zbog čega je čak posegnuo i za psovkama na srpskom jeziku, neprijatnost ga je čekala i na konferenciji za medije.

Đoković ne igra na vrhunskom nivou, ali prikazuje odlične predstave dovoljne da korak po korak ide ka cilju – odbrani titule na Vimbldonu.

Poslednji u nizu koraka bio je mađarski teniser Marton Fučovič, koga je Đoković „počistio“ sa 3:0, ali to nije bilo dovoljno dobra tema za Vilijama Vajbauma, čoveka koji je dobio priliku da postavi prvo pitanje na konferenciji za medije.

I učini taj čin neprijatnim svima, delom čak i sebi.

„Nije bilo nužno da ovo bude prvo pitanje jer nije u vezi sa duelom koji se dogodio, ne odnosi se ni na sledeći, više je osvrt… Kako izgleda biti nešto kao loš momak i juriti rezultate Federera i Nadala sve ove godine?“, glasilo je pitanje.

Dear @Wimbledon the ESPN William weinbaum, is or isn't on your listed journalists 2021, alowed to asking players, any question ?

Demanting this if isn't true, in best interest of tennis tour and your prestigeous GS. pic.twitter.com/ULMl66PeYd

— Marshall Try Out (@Marshall_TryOut) July 8, 2021