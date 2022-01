Obradović: Hamburg promenio odbranu

BEOGRAD – Ono što su promenili u odnosu na prvu utakmicu je da igraju različite odbrane, rekao je trener košarkaša Partizana Željko Obradović pred duel sa Hamburgom u Evrokupu.

Crno-beli sutra od 20:45 sati dočekati Hamburg u 10. kolu Evrokupa, u hali „Aleksandar Nikolić“.

„Ekipa koja igra stalno u istom ritmu, na veliki broj poena. Izuzetno veliki broj šuteva za tri poena, sada u nekim utakmicama u nemačkom prvenstvu su šutirali preko četrdeset puta, u Evrokupu im je prosek preko 30. Imaju jednog igrača koji je na poslednjoj utakmici nemačkog prvenstva šutirao 19 puta za tri poena. Imao učinak 19-7. Posle toga idu na ofanzivni skok“, rekao je Obradović za klupski sajt.

U prvom ovosezonskom duelu sutrašnjih rivala, Partizan je slavio sa 97:106.

„Ono što su promenili u odnosu na prvu utakmicu je da igraju različite odbrane. Menjaju, ne igraju na način kako su to igrali u prvoj utakmici i to je ono o čemu bi trebali da vodimo računa i da budemo spremni na te njihove odbrambene zamke. Posle toga, njihova tranzicija i odbrana od kontranapada. To su uslovi ako želimo da pobedimo, te stvari moramo da sprečimo“, poručio je Obradović.

Košarkaš Uroš Trifunović, koji je na prethodne dve utakmice bio kapiten ekipe, a pred novi duel u Evrokupu nada se dobrom izdanju svog tima.

„Hamburg je ekipa koja je vezala nekoliko pobeda u Evrokupu, igraju dobro u nemačkoj ligi. Mislim da treba maksimalno da uđemo u taj meč, kao i u svaki drugi jer su pokazali da mogu da pobede svakoga u Evrokupu. Dočekujemo ih u Pioniru, nadam se da će dvorana biti puna i da će sve biti kako treba“, istakao je Trifunović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.