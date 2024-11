Obradović: Nećemo se predati

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da se neće predati, posle loših rezultata u Evroligi ove sezone, a ekipi Mornara, koju su crno-beli večeras pobedili u ABA ligi, poželeo je da se konsoliduje i izbori opstanak u regionalnom takmičenju.

„Želim da zahvalim navijačima Partizana na fantastičnom navijanju, na tome što su uz ekipu, kao i na tome što su i meni pružili podršku. Sa moje strane mogu da kažem da ću kao i uvek do sada pokušavati da dam maksimum. Nikada se nismo predavali i nećemo se predati“, rekao je Obradović posle utakmice.

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Baru domaći Mornar 105:78, u devetom kolu ABA lige i ostali jedina neporažena ekipa u takmičenju. Crno-beli ostvaruju lošije rezultate u Evroligi, gde su vezali šest poraza.

Obradović je zahvalio rukovodstvu Mornara na dobrim uslovima i dobrodošlici.

„To se ponavlja iz godine u godinu, i mi pokušavamo da njima budemo dobri domaćini u Beogradu, nadam se da u tome i uspevamo. Mislim da je bila dobra utakmica u lepoj atmosferi. Ekipa Mornara je imala problema na početku sezone, ali se vidi da sada izgledaju drugačije. Od sveg srca im želim da se konsoliduju i izbore opstanak u ABA ligi jer to porodica Pavićević zaslužuje, kao i svi ljudi koji pomažu klubu“, naveo je Obradović.

Trener Mornara Mihailo Pavićević rekao je da ekipa nije mogla više protiv kvalitetnijeg protivnika.

„Igrali smo onoliko koliko su nam dozvolili. Bilo je na momente dobrih stvari, ali kada nas takva igra ponese i upustimo se u nadigravanje s Partizanom – lako nas je kažnjavao. Borili smo se, dali sve, ali pokazali smo onoliko koliko nam je rival dao“, rekao je Pavićević, prenele su Vijesti.

„Partizan je zasluženo pobedio, ali ja želim da pomenem sliku koja se godinama gleda u Baru – kada na parket izađu deca da pozdrave svoje ljubimce. Naravno, više je to zbog igrača Partizana nego zbog nas, ali to je realnost i ponosni smo što smo izgradili imidž da nezavisno od toga da li smo izgubili ili dobili – dočekamo svakog prijateljski“, dodao je on.

Pavićević je poželeo sreću treneru beogradskog kluba.

„Željko najveći evropski trener svih vremena. Njegov dolazak u Bar uvek budi emocije kod svih, pa i kod mene – ceo život sam u košarci i od svega srca mu želim pobedničke serije. Ne sumnjam da će do njih doći“, rekao je on.

