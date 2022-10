Obradović: Žalgiris agresivan, moramo da se spremimo

BEOGRAD – Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je večeras pred sutrašnji meč protiv Žalgirisa da je rival iz Litvanije agresivan i da će njegovi igrači morati da se spreme kako bi odgovorili na takav stil igre.

Crno-beli u meč ulaze sa pobedom i tri poraza, dok gosti imaju skor 2-2.

„Nadamo se da ćemo ponovo da imamo atmosferu kakvu smo imali u prve dve utakmice, što je ekipi izuzetno važno. Svima nama, naravno. Kroz našu analizu smo videli da igramo protiv tima koji je izuzetno agresivan, pre svega odbrambeno i iz te odbrane žele da trče i da se oslanjaju na igru u tranziciji. Za sve to moramo da se pripremimo. Posle toga, dolazi ono po čemu su najbolji u Evroligi, a to je ofanzivni skok. Poslednje dve utakmice u Evroligi koje smo skautirali, pokazuju da su tim koji pri negativnom rezultatu zna da reaguje dobro, zbog čega su uspeli da pobede i Barselonu i Bolonju. Utakmica zahteva maksimalnu koncentraciju, pripremu i da probamo da odigramo na nivou kako smo to radili u poslednjim utakmicama“, izjavio je Obradović uoči večerašnjeg treninga u Štark areni.

Partizan i dalje neće moći da računa na povređene Aleksu Avramovića i Alena Smailagića.

„Svi su zdravi. Oko Alekse i Alena nema nikakvih novosti. Voleo bih strašno da se što pre vrate i znam da su oni nestrpljivi, ali ja nisam adresa za ta pitanja. Tu je doktorski štab, doktori specijalisti koji se bave njima. Imajte u vidu da onog trenutka kada budu dobili dozvolu da treniraju, da će da bude potrebno vremena da se vrate, prvo da budu u situaciji da treniraju s timom, a posle tek evenutalno i da mu pomognu“, rekao je trener kluba iz Humske.

Obradović je poručio da su moral i samopouzdanje u njegovom timu na visokom nivou.

„Mi smo igrali sa samopouzdanjem i prethodne utakmice. Njima sam posle Milana rekao i istakao dobre stvari. Mislim da ih je bilo dosta. Kao što je protiv Mornara bilo loših. Govori se i o dobrim i o lošim stvarima. Moral ekipe je na zavidnom nivou. Imajte u vidu da ovog meseca imamo 10 utakmica, vec u sledećem sa tim nekim ‘prozorima’ je devet, a od tih imamo samo dve kod kuće. Takav je raspored, nemamo razloga da se žalimo i da previše razmišljamo o tome. To znači samo jednu stvar… Koncentracija, energija, želja… Tako želimo da ekipa izađe sutra uveče, da sa time zabeležimo još jednu pobedu u Evroligi“, rekao je on.

Predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović izjavio je da će crno-beli dozvoliti srpskim igračima da igraju za nacionalni tim u meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Velike Britanije.

„Ne želim da razgovaram o tome trenutno. Želim da imamo koncentraciju za ovu utakmicu, a kada dođe vreme da pričamo o tim stvarima, pričaćemo, nema nikakvih problema“, prokomentarisao je Obradović.

Utakmica petog kola Evrolige između Partizana i Žalgirisa igra se sutra u 20.30 u Štark areni.

(Tanjug)

