OK Radnički: Ne prihvatamo odluke OS S, idemo na Sud

BEOGRAD – Ženski odbojkaški klub Radnički iz Beograda saopštio je danas da ne prihvata odluku Odbojkaškog Saveza Srbjie (OS S) o završetku

takmičarske sezone 2019/2020 i tražiće da se ta nezakonita odluka suspenduje do okončanja svih procesa.

„U godini u kojoj SD Radničnki slavi 100 godina i u kojoj mu je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dodelio Sretenjski orden za zasluge u sportu, OK Radnički je suočen sa najvećom nepravdom u svojoj istoriji, da mu se van terena oduzima nešto što su velikom borbom na terenu zaslužili. OŠ je nezakonitu odluku doneo preko noći, na elektronskoj sednici, bez konsultacija, rasprava, dogovora ili barem informisanja kako našeg tako i verujemo ostalih klubova“, navodi se u saopštenju kluba.

Kako se navodi, ova skandalozna odluka je proglasila šampione, kao i ekipe koje ispadaju iz svih rangova takmičenja kako u muškoj tako i ženskoj

konkurenciji, a nedoslednost i nezakonitost ove odluke ogleda se i u tome što u svim rangovima se proširuje broj klubova, upravo da ne bi bilo oštećenih, osim u Superligi Srbije, koja je očigledno prisvojena od strane rukovodstva OŠ da može da donosi odluke kakve njima i njihovim interesima odgovaraju.

„OS S nema mogućnost promene propozicija takmičenja u toku takmičarske sezone na koju se odnose (Član 160. Zakona o Sportu). Naime, u skladu sa ambicijama kluba, naš prvi tim, koji ove godine nastupa u Prvoj ligi Srbije, odigrao je izuzetno kvalitetno i u 16 kola zabeležio 12 pobeda uz 4 poraza. Dva kola pre kraja takmičenja Radnički

se nalazio na drugom mestu, koje je garantovalo plej-of utakmice za plasman u Superligu Srbije i to protiv pretposlednjeg tima iz najjačeg ranga takmičenja“.

Naš klub ne priznaje ovu odluku OS S i u skladu sa tim će se u narednom periodu, poštujući Zakone Republike Srbije i sve pravne norme i oruđa, pravdu potražiti sudskim putem i tražiti da se navedena odluka suspenduje.

„Zakoni se moraju poštovati, a naš klub je spreman da svoje pravo dokaže do najviših

srpskih i evropskih sudskih instanci i arbitraža. Pozivamo sve klubove koji su ovom sramnom odlukom OS S oštećeni, da se bez straha priključe OK Radnički Beograd u ovoj utakmici, ovoga puta ne na parketu, već u pravnoj areni i to sve zahvaljujući amaterizmu i samovolji čelnika OS S“, poručuju sa Crvenog krsta.

