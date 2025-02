Osam golova u remiju Barselone i Atletiko Madrida u prvom meču polufinala Kupa kralja

Fudbaleri Barselone i Atletiko Madrida odigrali su večeras u Barseloni nerešeno 4:4, u prvom meču polufinala španskog Kupa kralja.

Posle šest minuta igre Atletiko je stigao do dva gola prednosti, pogocima Hulijana Alvaresa u prvom i Antoana Grizmana, ali je Barselona već do kraja poluvremena uspela da stigne do preokreta golovima Pedrija u 19, Paua Kubarsija u 21. i Inga Martinesa u 41. minutu.

Robert Levandovski je povećao prednost Barselone pogotkom u 74. minutu, ali je Atletiko uspeo da stigne do izjednačenja golovima Martina Ljorentea u 84. i Aleksandera Sorlotha u trećem minutu sudijske nadoknade vremena.

Revanš meč je na programu 2. aprila i igraće se u Madridu.

U drugom polufinalnom duelu sastaju se Real Madrid i Real Sosijedad, a prvi meč je na programu sutra.

(Beta)

