Pankov: Želim opet u Ligu šampiona, pa da budem starter

BELEK – Fudbaler Crvene zvezde Radovan Pankov izjavio je da veruje da će crveno-beli ponovo zaigrati u Ligi šampiona, uprkos tome što Evropska fudbalska unija (UEFA) „sužava sito“ na putu do elitnog takmičenja.

„Svake godine biće sve teže da se ulazi u Ligu šampiona, pogotovo klubovima koji nisu iz liga „petice“ jer UEFA sužava sito, ali nadam se da možemo. Ipak, polako, prvo da osvojimo titulu“, rekao je Pankov novinarima u Beleku.

Pankov je prošlog leta golovima u penal seriji protiv Kopenhagena bio jedan od junaka Zvezdinog drugog uzastopnog ulaska u Ligu šampiona, ali se u grupnoj fazi nije „naigrao“.

„Ne zameram ništa treneru Milojeviću, ali mi je krivo što nisam počeo nijednu utakmicu u grupi. Odigrao sam tek koji minut protiv Bajerna u Beogradu. Daće Bog da opet uđemo u Ligu šampiona, da nas prati sportska sreća, a verujem da hoćemo“.

Zvezdin štoper ne krije i da ima brojke u glavi koje bi voleo da ispuni i kojima stremi.

„Voleo bih da doživim 100. utakmicu u Zvezdi, da bude mnogo golova, trofeja…Nikad ne znaš kakav ti je put suđen, ali tako bih voleo da bude“, rekao je Pankov.

Pankov navodi da igrači vredno treniraju i u Beleku i da imaju cilj.

„Znamo kad bi trebalo da budemo najbolji i bićemo…Zvezda je klub sa DNK pobednika, nismo mi bilo ko“, dodao je Pankov koji je oduševljen novim trenerom i zahtevima stručnog štaba.

Na pitanje da li je nakon Zvezdinih promašenih penala i u prvenstvu i u Ligi šampiona, ali i na prvom prijateljskom meču na zimskim pripremama u Antaliji vreme da postane prvi zvezdin „izvođač“ jedanaesteraca, Pankov kaže da bi se toga u nekim situacijama rado prihvatio.

„Šalio sam se upraviosa Boćkom (Boaćijem) da ću početi da šutiram. Malo u šali ali i ozbiljno, da će tako i da bude. Zašto da ne, rado bih se prihvatio u nekim situcijama. Biće kako mister Stanković odluči“,

Komentarišući tu prvu prijateljski utakmicu u Antaliji sa Arkom, rekao je da je sudijski kriterijum u Turskoj dosta čudan i da se dosta trenera žali na to.

„Moramo da razumemo i njih, igrači koji su na pripremama željnim su dokazivanja i da se nametnu šefu struke. Otuda nervoza i agresivnost“, rekao je Pankov.

On navodi da nije opterecen golovima ali da nema defanzivca koji ne voli da ih daje.

„Lepše se i ispunjenije osećaš, na njih gledam kao na nagradu za trud i rad“, rekao je Pankov.

Na pitanje koji su mu golovi najdrazi kaže da bi bilo nepošteno da izdvoji utakmicu s Kopenhagenom u odnosu na onu protiv Jang bojsa, jer su obe jako bitne.

„U Danskoj nam je pao teret, znali smo da ćemo barem igrati Ligu Evrope“, dodao je on.

O 11 bodova prednosti u domaćem šampionatu kaže da će prva četiri prolećna kola biti prekretnica.

„Već tada možemo da dođemo do toga da kažemo da smo prvaci“, rekao je Pankov.

Kada su u pitanju utisci o radu sa novim trenerom Stankovićem, Pankov ističe da je uneo puno novina.

„Oduševljen sam, njegovim stručnim štabom i zahtevima. Nema šta, vidi se da je bio ozbiljan dasa i fudbaler.“, rekao je on i dodaje da igračima prijaju Stankovićeva priča i rad.

„Razgovara i sa najstarijima i najmlađima, svima posvećuje pažnju“, naveo je Pankov koji na pitanje da li je imao Stankovićev poster kao klinac kaže – lagao bih da kažem da jesam.

„Cenio sam ga. Jedan je od retkih koji je na istom nivou igrao i za reprezentaciju i klub“, kazao je Pankov i dodao da mu je Brazilac Ronaldo bio omiljeni igrač i da je imao njegov poster, dok je to sada Virdžil Van Dajk bez premca.

Zvezdin defanzivac je na kraju rekao da ga je pogibija Kobija Brajanta pogodila lično, kao da je izgubio nekog vrlo bliskog.

„Među 10 najvećih sporista svih vremena je. … Ne bi bilo glupo da se u svakoj državi zbog toga proglasi dan žalosti. Bili smo u šoku, nismo mogli da verujemo. Svi pratimo košarku, ko ne zna ko je bio Crna Mamba, glupo je trošiti reči. Tek ćemo postazi svesni kroz nekoliko godina ko je bio, kakva je košarkaška veličina bio“, istakao jer Pankov.

(Tanjug)