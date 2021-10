Parizan slavio u Hamburgu za prvu pobedu u Evrokupu

Košarkaši Partizana pobedom su počeli novu sezonu u Evrokupu, pošto su večeras u Hamburgu slavili protiv istoimene ekipe sa 106:97 (28:24, 33:16, 27:26, 18:31).

Crno-bele je do prve pobede u Grupi A vodio Kevin Parter sa 26 poena, šest skokova, tri asistencije i dve ukradene lopte. Najbolje ga je pratio Dalas Mur sa 17 poena, 13 je ubacio Alen Smailagić uz devet skokova. Jam Madar je takodje postigao 13 poena uz pet asistencija, dok je Nemanja Dangubić ubacio dva poena manje.

Najefikasniji u nemačkom timu bio je Kejleb Houmsli sa 21 poenom, Džejlon Braun je ubacio 18, a Zakari Braun 15 poena.

U prvoj četvrtini se igralo brzo, a ekipe su postizale poene u serijama. Prvo su crno-beli poveli sa 7:2, Hamburg je preokrenuo na 8:7, da bi potom Partizan zahvaljujući Panteru stigao do 16:10.

Domaći tim je ponovo uzvratio i posle dve vezane trojke Homslija poveo sa 20:16, ali su izabranici Željka Obradovića ipak uspeli da na prvi odmor odu s prednošću – 28:24.

Uz sjajnu igru u odbrani i rolu Madara, na kojeg se nadovezao Mur sa dve trojke, Partizan je na početku druge stigao do plus 11 (39:28). Ta prednost crno-belih je nastavila da raste, pa je posle trojki Mura i Dangubića, dva minuta pre kraja, ona iznosila i plus 22 (55:33).

Crno-beli su na veliki odmor otišli sa 21 poenom prednosti (61:40), a najzaslužniji za to bili su Panter sa 19 i Madar i Mur sa po 11 postignutih poena.

Beogradski tim je u trećoj četvtrtini imao i 28 poena viška na svom kontu i u nastavku je, uz povremene probleme, uspeo da sačuva prednost i pored toga što je Hamburg prišao na jednocifrenu razliku na nešto manje od dva minuta pre kraja.

Partizan će u drugom kolu Evrokupa dočekati Tur Telekom, dok će pre toga u ABA ligi ugostiti Krku.

(Beta)

