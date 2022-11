Partizan izgubio od Reala u Madridu

Košarkaši Partizana poraženi su večeras na gostovanju od Real Madrida sa 97:105 (40:32, 11:22, 23:32, 23:19), u utakmici 10. kola Evrolige.

Najbolji učinak u ekipi Partizana imao je Zek Ledej sa 20 poena, uz po šest skokova i asistencija, Dante Eksum je postigao 17 poena, Kevin Panter je dodao 16, uz pet skokova, dok je 15 poena upisao Džejms Naneli.

Serhio Ljulj je vodio domaći tim do pobede sa 20 poena, Valter Tavares je dodao 17 poena, uz osam skokova, dok su po 15 postigli Gabrijel Dek i Mario Hezonja.

Partizan ima četiri pobede i šest poraza, dok je Realu ovo sedma pobeda iz 10 utakmica.

Crno-beli su veći deo prve četvrtine proveli u vodjstvu, a pratio ih je i odličan šut za tri poena.

Upravo trojkom Danila Andjušića uz zvuk sirene Partizan na prvi odmor odlazi sa osam poena razlike (40:32).

Španski tim je zaigrao bolje u drugoj deonici, dok je Partizan postigao samo dva poena za šest minuta igre (2:18).

Uspeo je Partizan da se u završnici prvog poluvremena vrati, a posle nove trojke Andjušića u poslednjoj sekundi rezultat je bio 48:51 za domaću ekipu.

Real je tokom treće četvrtine kontrolisao rezultat, a najviše su se istakli Ljulj i Tavares. Domaća ekipa je u završnici napravila seriju 6:0 i otišla na plus devet (69:78), a do kraja deonice došli su do 74:86.

Partizan je u četvrtoj deonici smanjio na jednocifrenu razliku, ali bez prilike da ugroze rivala i dodju do preokreta.

U narednom kolu Partizan dočekuje Valensiju, a Real Madrid gostuje Fenerbahčeu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.