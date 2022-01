Partizan ubedljiv protiv Zadra

Košarkaši Partizana pobedili su danas u Beogradu ekipu Zadra sa ubedljivih 103:72 (21:16, 22:16, 27:23, 33:17), u utakmici 14. kola ABA lige.

Posle 13 odigranih utakmica, Partizan ima 11 pobeda i dva poraza i trenutno je drugi na tabeli ABA lige, dok je Zadar deseti sa skorom 4/10.

Najefikasniji u timu Partizana bili su Rade Zagorac i Balša Koprivica sa po 17 poena, po 11 su dodali debitant Matijas Lesor i Rodion Kuruc, dok su po deset postigli Aleksa Avramović i Alen Smailagić.

U poraženom timu najbolji je bio Tomislav Buljan sa 16 poena, Džastin Karter je ubacio 14, a Domagoj Vuković deset poena.

Crno-beli su, predvodjeni raspoloženim Zagorcem, već na početku prve deonice stigli do dvocifrene prednosti (12:2), Zadar je serijom 10:0 izjednačio, ali je domaći tim na prvi odmor otišao sa pet poena prednosti – 21:16.

Izabranici Željka Obradovića su na poluvremenu imali plus 11, da bi u trećoj četvrtini, uz šest trojki, stigli i do 17 poena viška na svom kontu, a u poslednjoj je ta prednost rasla do konačnih 103:72.

Košarkaši Partizana će u narednom kolu ABA lige, već u sredu, dočekati Split, dok će Zadar biti domaćin Studentskom centru 12. januara.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.