Peres pobedio u trci za Veliku nagradu Azerbejdžana

Vozač Red Bula Serhio Peres pobedio je danas u trci Formule 1 za Veliku nagradu Azerbejdžana u Bakuu.

Peres je ostvario drugu pobedu u karijeri zahvaljujući dobroj vožnji, ali i timskom kolegi Maksu Verstapenu.

Trka je bila prekinuta nešto više od pola sata, u 48. krugu posle incidenta do tada vodećeg Verstapena. Na njegovom bolidu pukla je leva zadnja guma i on je udario u zid i morao je da odustane. Holandjanin je do tada potpuno kontrolisao trku i bio je blizu pobede, ali i da uveća prednost u generalnom plasmanu.

Drugo mesto zauzeo je četvorostruki svetski prvak Sebastijan Fetel iz Aston Martina, a treći je bio Pjer Gasli iz Alfa Taurija.

Četvrto mesto zauzeo je vozač Ferarija Šarl Lekler, peti je bio Lando Noris iz Meklarena, a šesti Fernando Alonso iz Alpina.

Vozač Alfa Taurija Juki Cunoda zauzeo je sedmo mesto, osmi je bio Karlos Sainc iz Ferarija, deveto mesto zauzeo je Danijel Rikardo iz Meklarena, a 10. je bio Kimi Raikonen iz Alfa Taurija.

Aktuelni šampion vozač Mercedesa Luis Hamilton zauzeo je 15. mesto, nakon što je prilikom ponovljenog starta u pokušaju da pretekne Peresa napravio veliku grešku.

Naredna trka u šampionatu na programu je za 20. juna za Veliku nagradu Francuske.

(Beta)

