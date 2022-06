Perez tvrdi: Mbape ostao u Realu zbog politickog pritiska

MADRID – Predsednik Reala Florentino Perez tvrdi je da su politički i ekonomski pritisci naterali fudbalera Pari Sen Žermena Kilijana Mbapea da produži ugovor sa francuskim klubom, prenose španski mediji.

„Uvek je govorio da mu je san da igra za Real, a situacija se promenila pre dve nedelje zbog političkog i ekonomskog pritiska“, rekao je Perez u televizijskom programu „El Ćiringito de Hugones“ u Madridu.

Perez je podsetio da predsednik Francuske Emanuel Makron razgovarao sa Mbapeom pre nego što je fudbaler doneo odluku da produži ugovor sa Pari Sen Žermenom.

„To, plus novac i promenio je mišljenje. Kada se nađete u takvoj paničnoj situaciji, pokušavate da izađete iz nje na bilo koji način. Ja to razumem, jer nije lako kada te pozove predsednik republike. Verujem da to nije baš dobar znak za ostale klubove u Franucuskoj“, istakao je prvi čovek Reala.

Perez nije isključio mogućnost da Mbape jednog dana postane član Reala.

„Ovaj Mbape sada nije onaj Mbape. Ali, ako se to promeni, u životu se stvari 1.000 puta okrenu“, zaključio je predsednik Reala.

(Tanjug)

