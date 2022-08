Pešić: Ne razmišljam o EP, već o Grčkoj i Turskoj

BEOGRAD – Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić izjavio je danas da u ovom trenutku ne razmišlja o Evropskom prvenstvu, već o mečevima protiv Grčke i Turske u drugom krugu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2023. godine.

Srbija će 25. avgusta u Beogradu dočekati Grčku, a tri dana kasnije naša selekcija će gostovati Turskoj u Istanbulu.

„Uvek može bolje, radimo dobro. U ovom trenutku ne razmišljam o Evropskom prvenstvu. Razmišljam samo o Grčkoj i Turskoj. Igramo protiv fantastične ekipe, dobro koncipirane. Ne razmišljam o EP. Ako dobijemo Grčku, to bi bilo fantastično, ne samo zbog naše dalje egzistencije u kvalifikacijama za SP“, rekao je Pešić na konferenciji za novinare u Beogradu.

Srbija je u Beogradu pre dva dana odigrala prijateljski meč sa Crnom Gorom.

„Što se tiče Crne Gore, bila je to korisna utakmica, dosta dobra za ovo vreme. Prvi put su neki igrali zajedno. Bila je dobra, igrači su pohvatali šta se tražilo iz naše igre. Fali nam malo samo lopta u ruci. Treba nam malo lopte, igre. Sve ostalo – Crna Gora je izvanredna, sa dobrim igračima, taman nam je legla takva ekipa. I rekao sam igračima, to su hendikepi, moramo da napravimo dodatni napor da to eliminišemo, moramo dobro da slušamo i da pravimo dobru reakciju, šta nam se ne dopada, da saopštavamo. Taj fidbek je meni važan, da budem tu da im pomognem da budu bolji. To nam treba, da svaki dan razgovaramo i čistimo stvari koje nam ne trebaju. Da forsiramo ono što pomažemo da budemo bolji kao tim i ekipa“, istakao je selektor Srbije.

Iz KS S je saopšteno da je za meč sa Grčkom do sada prodato više od 8.000 ulaznica.

(Tanjug)

