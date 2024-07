Pešić zadovoljan igrom u ubedljivoj pobedi protiv Portorika

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić rekao je da je u večerašnjoj utakmici protiv Portorika sve bilo na visokom nivou, da je razlika od 41 poena prevelika, ali da je to rezultat dobre igre u odbrani, nakon što se njegova ekipa plasirala u četvrtfinale olimpijskog turnira.

„Sve je bilo na visokom nivou i u odbrani i u napadu dali smo energiju i maksimum u ovom trenutku. Nismo uspevali da zaustavimo šuteve iz kornera, tu smo malo zakazali, ali najvažnije za svakog trenera da je u trećoj četvrtini to napravljeno na najbolji način, pogodili su četiri šuta od 12, kada nije bilo toliko važno što se tiče rezultata. Bila je dobra rekacija, oni su iskusan tim koji živi od šuta, a mi smo im to oduzeli“, rekao je Pešić novinarima u Parizu.

Košarkaši Srbije obezbedili su plasman u četvrtfinale Olimpijskih igara pošto su u drugom kolu u Lilu pobedili Portoriko 107:66.

„Njihova dva najbolja igrača samo praktično izbacili i tu ide zasluga igračima koji su ih čuvali, ali i onima koji su pomagali i timska i individualna odbrana je bila protiv Alvarda i plejmejkera Votersa bila na najvišem nivou. To su igrači velike klase sa dobrim šutem, individualci. Portoriko praktično živi od njihove dobre igre. To smo uspeli da neutrališemo, radujemo se što je tako“, naveo je Pešić.

„Važno je da imamo reakciju na zadatke koje postavimo, to je prvi i osnovni cilj. Se je važni, ali i da igrači daju maksimum na dogovor koji napravimo. To je bilo na visokom nivou. Razluka je prevelika, ali to je bio proizvod naše fanstatične odbrane, a kad je igramo na ovom nivou, onda dolazi do izražaja talentat koji je neosporan u napadu“, dodao je on.

Centar Nikola Jokić igrao je 23 minuta i nedostajala mu je jedna asistencija do tripl-dabl učinka, on je utakmicu završio sa 14 poena, 15 skokova i devet asistencija.

Upitan da li je znao da Jokiću nedostaje asistencija do istorijskog tripl-dabla kada je odlučio da ga izvede, Pešić je odgovorio odrično.

Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović zadovoljan je igrom.

„Dobra energija, dobar timski rad i trud, zadovoljan sam kako smo igrali. Odgovorili smo na neku lošiju partiju protiv SAD. Drago mi je da imamo timsko samopouzdanje“, rekao je on.

Srbija će u subotu od 21 čas igrati protiv Južnog Sudana za drugo mesto u grupi.

„Treba da gledamo sebe, da uđemo ozbiljno u taj meč. Oni su nezgodan protivnik, imali su dobar pripremni period, dugo su zajedno, vole da nastupaju sa dosta dobrom energijom. Zahtevan protivnik, ne treba nikoga olako shvatiti na ovom turniru. Da se odmorimo, regenerišemo i za tri dana nova utakmica“, rekao je Bogdanović.

Upitan je da li su se košarkaši radovali zbog zlata srpskih strelaca Zorane Arunović i Damira Mikeca.

„Čuo se urlik kod nas u selu kad su upucali zlato“, rekao je Bogdanović.

Srpske košarkašice su danas ubedljivo pobedile Kinu 81:59.

„Stvarno nas motivišu i moram da priznam da su vrednije, imaju pozitivnu energiju, daju nam energiju. Družimo se, zajedno smo tu, svaka im čast, kvalifikovale su se, čestitamo im, večeras ćemo rezimirati utiske“, rekao je Bogdanović.

Na konstataciju da je generalni odgovor bio da nikome nije preterano stalo do Jokićevog tripl-dabla, Bogdanović je odgovorio: „Nije ni njemu, veruj mi“.

