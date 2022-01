Pićini: Želim trofeje sa Zvezdom i dres reprezentacije

ANTALIJA – Italijanski fudbaler Kristijano Pićini, drugo pojačanje Crvene zvezde u zimskom prelaznom roku, stavio se na raspolaganje treneru Dejanu Stankoviću na pripremama u Antaliji.

„Prvi utisci su veoma dobri. Srećan sam što sam ovde i radujem se što ću raditi sa novim saigračima i trenerom. Mislim da su pripreme veoma važne kako bi se što bolje spremili za naredne mesece i kako bi nastavili da napredujemo u radu. Imao sam još ponuda, ali smatram da je za moju karijeru najbolja opcija Crvena zvezda. Klub je pokazao da ima poverenja u mene i to mi je izuzetno bitno. Velika mi je čast što ću imati priliku da sarađujem sa Dejanom Stankovićem. On je imao neverovatnu fudbalsku karijeru, osvojio je „tripletu“ sa Interom i srećan sam što će me on trenirati“, rekao je 29 – godišnji desni bek.

Italijanski internacionalac je pre dolaska u Beograd bio veoma dobro informisan o veličini Crvene zvezde.

„Kada sam saznao za interesovanje Crvene zvezde pričao sam sa Urošem Račićem koji mi je rekao da je Zvezda veliki klub i da je to pravi izbor za mene. Zahvalan sam Račiću na tome, mnogo je dobar momak i fudbaler koga čeka velika karijera. Znao sam kolika je važnost da budem deo ovog kluba, a takođe znam da je tim koji želi da pobeđuje i osvaja titule. Zbog toga sam ovde“.

Pićini je u punoj takmičarskoj formi, s obzirom na to da je pre samo devet dana odigrao utakmicu za Valensiju.

„U Španiji sam bio u takmičarskom ritmu, ali još rada i dodatnog spremanja je samo plus za mene i moje telo, kako bih ostao maksimalno spreman za takmičenje“.

Italijanski fudbaler je Imao prilike da čuje priče o večitom deribju.

„Znam da je večiti derbi jedan od najvatrenijih na svetu. Ne mogu da dočekam da zaigram. Imao sam priliku da igram za Sporting protiv Benfike, takođe za Real Betis protiv Sevilje i sad ne mogu da dočekam da igram protiv večitog rivala. Sa druge strane za navijače sam čuo da su najvatreniji na svetu. Planiram da gledam derbi kako bih osetio atmosferu, jer želim da igram tu utakmicu i budem što bolje pripremljen“.

Pićini je u karijeri imao priliku da igra protiv Ronalda i Mesija, a ujedno i da nastupi za reprezentaciju Italije.

„Ne bih mogao da izdvojim protiv koga mi je bilo teže da igram. To su dva najbolja igrača na svetu, tako da je jednako zahtevno bilo. Što se reprezentacije tiče, to je bio najbolji momenat moje karijere, pre povrede koju sam doživeo. Igrati za reprezentaciju Italije je neverovatno, svi su bili u službi pobede kako bi osvojili Evropsko prvenstvo. Želim ponovo da se nađem na spisku selektora“, zaključio je Pićini.

(Tanjug)

