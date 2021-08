Piksi posetio Akademiju TSC-a: Svi da budemo ponosni

BAČKA TOPOLA – Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi, u društvu direktora Stevana Stojanovića i člana stručnog štaba Gorana Đorovića, posetio je danas Akademiju TSC-a u Bačkoj Topoli.

„Prijatno sam iznenađen posle svega što sam video ovde u Bačkoj Topoli. Sama ideja, infrastruktura, kompletan koncept, sve je na najvišem mogućem nivou. Rekao bih da je to evropski standard. Čstitam svima koji su učestvovali u projektu. Svi žitelji ovog mesta, ali i svi u Srbiji moraju da budu ponosni na Akademiju koju je stvorio TSC“, rekao je Stojković.

U fudbalu pravila ne postoje, niko ne može da tvrdi da će neko od ovih klinaca postati fudbalska vedeta, ali je bitno da imaju sjajnu polaznu tačku, dodao je Piksi.

„Veoma me raduje što vidim da u sklopu sportskog centra postoje i školske učionice, jer svi treba da znaju da obrazovanje i fudbal mogu i moraju zajedno. To se pokazalo i u praksi, čak i u mom slučaju. Ova deca imaju sve uslove da se edukuju i pravilno razvijaju, pa jednog dana možda i zakucaju na vrata prvog tima. Ukoliko ne postanu fudbaleri, sigurno je da će postati dobri ljudi. A to i jeste suština“.

Selektor je apostrofirao značaj infrastrukture za razvoj kompletnog fudbalskog pokreta u Srbiji.

„Ako ovako nešto postoji u Bačkoj Topoli, zašto ne bi postojalo i u ostalim mestima širom zemlje. Ovo su primeri koje treba slediti i pratiti. Verujem da su ljudi u Srbiji upoznati sa fenomenalnim uslovima TSC-a, ukoliko nisu treba ih pod hitno informisati“

Stojković je izrazio zadovoljstvo i zbog susreta sa nekadašnjim saigračem iz reprezentacije Mladenom Krstajićem, šefom stručnog štaba TSC-a i bivšim selektorom.

„Krle je kao igrač bio… onako… ništa specijalno…“, našalio se Piksi, a onda nastavio u ozbiljnijem tonu.

„Bio je zaista fantastičan defanzivni fudbaler. Mislim da mu i u trenerskom poslu ide veoma dobro. Raduje me kad vidim svoje bivše saigrače i generalno, velika imena srpskog fudbala da su krenuli trenerskim putem i da to svoje bogato igračko iskustvo prenose na mlađe. Igrao je u ozbiljnim evropskim ligama, veoma je važno da na kormilu kluba imate trenera od kredibiliteta“.

Domaćin gostima iz Beograda bio je predsednik TSC-a i član IO FS S Janoš Žemberi, koji je selektoru Stojkoviću i direktoru Stojanoviću pokazao i maketu predivnog stadiona, kapaciteta 4.700 mesta, koji će zvanično biti otvoren 3. septembra na utakmici protiv Ferencvaroša.

„Sve što smo hteli, to smo i ostvarili. Veoma sam zadovoljan, mada je zaključak da nam fali još terena u sklopu fudbalske Akademije. Zato će naredni zadatak da bude da dodamo bar još jedan teren. Sve ostalo je na svom mestu i u savršenom redu, što je i selektor Stojković mogao da se uveri. Nama kao klubu imponuje činjenica da u A reprezentaciji Srbije imamo igrača TSC-a (Marko Petković), tu je i Dušan Tadić koji nije ponikao u našoj školi, ali je iz Bačke Topole, ranije smo imali i Nikolu Žigića. Imamo svoje reprezente i u mlađim selekcijama. Nastavićmo da se razvijamo i trudićemo se da svakoj reprezentativnoj akciji doprinese i učinak nekog našeg fudbalera“, rekao je Žemberi

(Tanjug)

