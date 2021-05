Pogledajte trenutak u kojem je raketni napad prekinuo košarkašku utakmicu

Već nekoliko dana traje novi sukob između Izraelaca i Palestinaca. Hamas je juče raketirao izraelske gradove kao odgovor na rušenje jedne stambene zgrade u Pojasu Gaze, u kojoj je navodno bio smešten stožer ovog ekstremističkog pokreta.

U petominutnoj baražnoj vatri Hamas je ispalio 137 raketa na obalne gradove Ashkelon i Ashdod, južno od Tel Aviva. Sirene za uzbunu čule su se i van tih gradova, a tako je bilo i u Ra’anani, gradu severno od najvećeg izraelskog grada.

A basketball game in the center of Israel, tonight

Video by @TherealIBBA pic.twitter.com/L9CknjybLD

— Arale Weisberg (@Aralos10) May 11, 2021