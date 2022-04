Policija objavila da istražuje napad Ronalda na autističnog dečaka (video)

Engleska policija saopštila je u nedelju da pregleda snimke CCTV-a kako bi utvrdila da li je fudbaler Mančester Junajteda Kristijano Ronaldo napravio prekršaj tako što je navijaču izbio mobilni iz ruke nakon poraza svoje ekipe od Evertona 0:1.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se čini da Ronaldo maše rukom prema tlu kada je izašao s terena i krenuo prema tunelu u Goodison Parku nakon subotnjeg meča.

Cristiano Ronaldo smashed someone's phone after losing to Everton, according to fans at the ground 😳

(via @evertonhub) pic.twitter.com/a20z4Sg20F

— ESPN FC (@ESPNFC) April 9, 2022