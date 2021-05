Radonjić: Više dobrih momenata nego loših

BEOGRAD – Odigrali smo meč u kom smo na našu sreću imali više dobrih momenata nego loših. Svakako smo znali da moramo da smanjimo broj grešaka, a to nije bilo nimalo lako jer smo igrali protiv Budućnosti koja je jako kvalitetan tim i ima svoje prednosti, rekao je trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić posle pobede protiv Podgoričana 82:78 u prvom meču finala plej-ofa ABA lige.

„Gradili smo rezultat sve vreme, uspevali u nekim periodima da igramo jako dobro, u nekima smo igrali i loše. Gradeći taj rezultat došli smo do prednosti koja je bila dosta velika, ali je Budućnost svojim kvalitetom koji poseduje bez ikakve dileme napravila iskorak i mi smo u završnici uspeli da dođemo do pobede i rezultata 1:0. Naravno, tek je početak”, rekao je Radonjić za klupski sajt.

Iz dana u dan moramo da pravimo analizu, posmatramo stvari i donosimo odluke, dodao je Zvezdin trener.

„Nekada je to nažalost na dan same utakmice. Volden Oni ne trenira sa ekipom od utakmice sa Igokeom, a pre toga je trenirao dva puta u deset dana. Status Jagodića-Kuridže zahteva proces koji je potreban da on izađe iz povrede i dosegne nivo potrebne spreme. Kod obojice je prisutna velika želja. Imamo dva dana do narednog meča, ne bih previše analizirao našu poziciju. Probaćemo da se odmorimo, porazgovaramo i napravimo plan za naredni meč”, rekao je trener crveno-belih.

Utakmica broj dva finalne serije igra se u utorak od 20.30 u hali “Aleksandar Nikolić”.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.