Rakočević za Tanjug: Razlika u kvalitetu nije velika, Zvezda ima blagu prednost

BEOGRAD – Mislim da Zvezda ima blagu prednost, s obzirom na to da je u dobroj formi i ove sezone je u Evroligi pokazala mnogo, pobedivši neke jako teške protivnike u gostima, rekao je Tanjugu nekadašnji kapiten crveno-belih Igor Rakočević.

Košarkaši Crvene zvezde sutra od 19 časova dočekaće Partizan u meču 21. kola Evrolige.

U prvom evroligaškom derbiju u istoriji crveno-beli su kao gosti savladali večitog rivala 76:73 u meču igranom 8. decembra prošle godine u Areni.

„Očekujem spektakl. Mislim da će biti odlična utakmica, pogotovo zbog činjenice da su oba tima ušla u formu, imaju dosta pobeda u poslednjih nekoliko mečeva. Veliki je ulog zato što ekipa koja pobedi, rezultatski će se malo odvojiti i imaće mnogo veće šanse za plasman u Top 8. Nadam se da će utakmica proći u najboljem mogućem redu. Mi svi koji gledamo i uživamo u košarci moramo biti svesni da smo privilegovani da imamo dva kvalitetna tima koji igraju u najboljem evropskom takmičenju“, rekao je Rakočević i dodao da bi blagu prednost u ovom duelu dao Crvenoj zvezdi.

„Derbi je uvek utakmica gde nema nekog izrazitog favorita, kolika god da je razlika u kvalitetu ekipa, a ove godine ta razlika nije velika“.

Zvezda je dolaskom Duška Ivanovića napravila veliki korak napred, igra kod kuće pred svojim navijačima i u ovom trenuku mislim da je u boljoj formi“, dodao je Rakočević.

Ove sezone, veliki doprinos Crvenoj zvezdi daju domaći igrači, a Rakočević ističe da voli da vidi dosta srpskih košarkaša u rotaciji.

„Ono što karakteriše ekipe Duška Ivanovića je da svaki igrač zna svoju poziciju. On je uspeo da od svakog igrača izvuče nešto. Ko god da je na terenu, bilo dva ili 20 minuta, nešto konkretno će uraditi i daće doprinos svojoj ekipi“.

Prema njegovim rečima, posebno je važno što su svi u službi tima.

„“Crveno-beli imaju pokretne visoke igrače. Recimo, igrač kao što je Luka Mitrović koji iz nekog viška može automatski da prebaci loptu na drugu stranu i da otvori šut za tri poena. Bekovi su poprilično konkretni u svojoj igri, u dobroj su formi. Postoji tu još dosta prostora, pogotovo kada Kampaco bude konačno dobio dozvolu da igra, gde će Zvezda u njemu dobiti kvalitet više. Generalno, Zvezda izgleda dobro, u dobroj su formi i imaju odličnu hemiju u timu.“

Crveno-beli su sezonu u Evroligi otvorili nešto lošije, upisali su šest poraza na sedam mečeva., međutim, situacija se promenila dolaskom Duška Ivanović i Zvezda trenutno ima bilans od po 10 pobeda i poraza i deli deveto mesto sa Efesom i Valensijom. Rakočević je u sezoni 2008/09 u Taukeramici radio pod vođstvom Duška Ivanovića.

„On je jedan od najboljih trenera sa kojim sam radio u mojoj karijeri. Kod Duška sam imao ubedljivo najbolju sezonu, ali i ne samo ja, cela ekipa je imala mnogo uspeha i osvojenih trofeja te godine. Kod njega je karakteristično to, da su mnogi igrači pod njegovim vođstvom imali svoje najbolje momente u karijeri. Izuzetno je pravičan, pogotovo ako ispuniš ono što se od tebe zahteva, dobićeš minutažu na parketu. Shodno tome, lako je igrati kod njega jer uvek znaš na čemu si. Vidim da su se neki igrači u Crvenoj zvezdi razigrali i imaju najbolju sezonu u životu“, rekao je Rakočević i dodao da od igrača mnogo zavisi, da li će kod Ivanovića napredovati ili ne.

„Jeste tvrd trener, jeste izuzetno zahtevan ali po mom mišljenju postoje dva tipa igrača: Igrač koji igra najbolje ako mnogo trenira i igrač koji je navikao da trenira manje i koji igra na trenutnu svežinu i inspiraciju, koji nije navikao toliko da radi. To su obično igrači koji nisu sa Balkana, jer se kod nas stvarno najteže i najviše radi. Ja pripadam onoj prvoj kategoriji igrača, koji najbolje igraju ako najbolje treniraju. Što se kaže laički, meni je Duško Ivanović dobro legao i igrao sam najbolju sezonu kod njega.“

Navijači Crvene zvezde i dalje čekaju debi Fakunda Kampaca u Evroligi.

Argentinac bi trebalo tek za 35 dana, premijerno da zaigra u crveno-belom dresu u elitnom takmičenju.

„Postoje te određene regulative i pravne stvari koje mi tačno baš i ne znamo. Mislim da je bilo prostora da se igraču ne uskrati baš toliko vremena da ne igra. Mogao je da dobije dozvolu barem par nedelja ranije da zaigra. Svakako, vreme brzo prolazi, utakmice se menjaju jedna za drugom i uskoro će on zaigrati u Evroligi“, zaključio je Rakočević.

Evroliga je delegirala sudije i pravdu će deliti Ukrajinac Boris Rižik, Portugalac Fernando Roča i Letonac Olegs Latiševs.

