Rambo Petković: Bojim se da se ponovo ne obrukamo na Svetskom prvenstvu

Proslavljeni fudbaler Dejan Petković rekao je da se boji da se reprezentacija Srbije u Rusiji ne obruka kao na prethodnim svetskim prvenstvima.

„Bojim se kakva je situacija kod nas. Plasirali smo se i to je izuzetno dobar rezultat. Svaka čast i čestitke svima. Medjutim, izgubili smo stručni štab, imamo novi i treba se prilagoditi. Kako će to biti, bojim se, selektor početnik, nije to uopšte lako. Cilj je bio da se plasiramo, ne da budemo prvi, ali kad si tu i kad se takmičiš želiš najbolji mogući rezultat. Pretposlednje i poslednje veliko takmičenje za nas nisu bili kako treba, pogotovo pretposlednje 2006. kada smo se obrukali i samo se bojim da to ne ponovimo“, rekao je Petković u razgovoru sa novinarima.

Popularni Rambo je posetio svoj nekadašnji klub Crvenu zvezdu koji se za nastavak sezone priprema u Turskoj.

On je naveo da Srbija ima dobar tim.

„Imamo kvalitetne igrače, dobar tim, nekoliko igrača u jakim klubovima. Dušan Tadić je po meni naš najbolji igrač, a nije standardan u ekipi…“, kazao je Petković.

Dejan Petković će tokom Mundijala biti stručni konsultant najveće brazilske televizije Globo.

„Biće uživanje i malo strepnje 27. juna“, rekao je Petković uz osmeh.

Istakao je da će utakmica Srbija – Brazil biti „nebitna“ jer su srpskom timu važnije prethodne sa Kostarikom i Švajcarskom.

„Brazil je nebitan, bitno je da odigraš protiv Kostarike i Švajcarske. Dodji Brazilu sa šest bodova, pa da se opustimo“, dodao je Petković.

On je posebno pohvalio selektora Brazila Titea, koji je potpuno promenio sistem i velikim razlikama pobedjuje protivnika, a tu reprezentaciju vidi kao favorita u Rusiji.

„Držim ipak kočnicu jer imamo najboljeg igrača na svetu koji nije bio svetski prvak Lionela Mesija (Argentina). To je opasnost za Brazil jer mu je ovo poslednja šansa. Tu su i Nemci, i tu se završava neki krug ozbiljnih favorita za ovo Svetsko prvenstvo“, rekao je Petković.

Govoreći o Crvenoj zvezdi, Petković je rekao da taj klub odavno nije igrao u Evropi u prolećnom delu sezone i da joj je podrška veoma bitna.

„Veoma sam zadovoljan jer se Zvezda vratila i treba svake godine da bude u Evropi, pa polako razmišljati o Ligi šampiona i boljim rezultatima. Neće biti lako protiv CSKA, ali imamo šanse, imamo dobre igrače“, istakao je Petković.

On je naveo da Zvezda, ali i ostali srpski klubovi u Evropi godinama nemaju velike šanse pre svega zbog razlike u finansijama u odnosu na ostale.

„Domaće takmičenje nije dobro, dovoljno jako da ti da mogućnosti da uigraš ekipu da bi bio ravnopravan. Svi volimo da vidimo Zvezdu u Evropi, ali zaboravljamo na veoma bitne stvari u današnjem fudbalu, a to je velika finansijska razlika. Zvezda kada izadje napolje igra protiv ekipe u kojoj jedan igrač košta kao ceo njen tim“, kazao je Rambo.

Po njegovim rečima, Zvezda nema finansijske mogućnosti da iz Brazila dovede igrača koji odgovara renomeu najtrofejnijeg srpskog kluba.

„Zvezda nema mogućnosti, možda i potrebe osim ako se ne ukaže prilika. Finansije su mnogo otišle gore u brazilskom fudbalu. Ne možeš da priuštiš sebi igrača da je za Crvenu zvezdu. Možeš da dovedeš neko neafirmisano dete koje ne poznaješ, a cena igrača koji se istakne je milionska“, rekao je Petković.

On je naveo da nije realno kao nekada dovesti igrača poput Evandra i Kristijana Borhe jer je to bilo pre šest godina, a tada je, kako je rekao, igrač u toj zemlji zaradjivao pet do 10 puta manje novca nego sada.

„Najslabiji budžet kluba u prvoj ligi Brazila je 25 miliona evra, i to onih koji su ušli u prvu ligu, a da ne govorimo o Flamengu, koji ima 200 miliona dolara budžet, od čega 100 potroši na igrače. To su ozbiljne cifre i za evropski fudbal“, dodao je Petković.

