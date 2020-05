Ramovš: Verujem da se već u Kupu navijači vraćaju na tribine

BEOGRAD – Navijači će se na tribine stadiona u Srbiji, shodno preporuci Vlade Srbije, najverovatnije vratiti već od Kup utakmica naredne nedelje, dok će Superligu i Prvu ligu Srbije moći da gledaju od sledećeg kola, rekao je generalni sekretar Zajednice Superlige i Prve lige Darko Ramovš.

Ramovš za Tanjug kaže da će Superliga i Prva liga u narednih nekekoliko dana da uskladi protokole za organizaciju utakmica prema meri Kriznog štaba da je dozvoljeno 1.000 navijača na sportskim događajima od 1. juna.

„Ova odluka znači da se polako vraćamo normalizaciji organizacije takmičenja i normalnom životu. Naš cilj i jeste da na najbezbedniji način završimo naša prekinuta takmičenja Superligu i Prvu ligu i da u formi toga poštujemo sve mere koje preporučuju nadležni organi kako bismo na prvom mestu zaštitli zdravlje svih učesnika na fudbalskim predstavama“, rekao je Ramovš Tanjugu.

Ramovš je istakao da se Zajednica trenutno bavi početkom, odnosno nastavkom takmičenja koja počinju u petak, za koji postoji protokol za organizaciju po starim merama, ali da će shodno novoj odluci pokušati da se usklade i da već od sledećeg kola u Superligi i Prvoj ligi naprave drugačiji protokol.

„Što se tice Kupa, on je organizaciji FS S, a verujem da će oni pratiti protokole koje smo mi imali i da će se uskladiti. Da li će to biti od prve utakmice Kupa, pretpostavljam da hoće. Ako ova odluka krene od 1. juna, Kup se igra 2. i 3. juna, tako da će najverovatnije prve utakmice sa određenim brojem navijača biti u Kupu, ako to FS S odluči. Mi ćemo gledati da za naredno kolo, sledeće nedelje napravimo protokol gde ćemo da organizujemo utakmice sa određenim brojem gledalaca“, rekao je on.

Broj navijača biće ograničen, a očekuju se i dodatne bezbednosne mere poput poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra, a Ramovš je upitan i da li se razmatra da na stadiona budu otvorene samo određene tribine i kako će se kontrolisati ta distanca.

„To će biti obaveza samih ljudi, jer oni sami po sebi moraju da pošstuju određene mere Vlade. Ako se odluči da određeni broj ljudi bude prisutan na stadionu, kada uđu na neku tribinu oni sami moraju da imaju dozu odgovornosti. To je nova odluka, mi ćemo u narednom perodu pokušati da što jasnije damo preporuke našim klubovima koji su organizatori utakmice i delegatima instrukcije da mogu da postupaju po našim protokolima koje budemo doneli za sledeće kolo“.

Na pitanje da li će sudije imati posebne instrukcije da opomenu organizatore i navijače ili da prekinu meč, ako dođe do kršenja mera fizičke distance, Ramovš je istakao:

„Mislim da to neće moći da bude u nadležnosti sudija, a kako će to izgledati u praksi, dajte nam malo vremena da se uskladimo i konsultujemo sa nadležnima. Na prvom mestu potrebno je voditi računa o bezbednosti svih učesnika. Stadioni nisu isti ni u Superligi ni u Prvoj ligi, naći neki univerzalni protokol jeste izazov“, zaključio je Ramvoš.

(Tanjug)

