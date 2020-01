Šakota: Nedostajalo energije, jasno je i zašto

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Dragan Šakota, posle poraza od Žalgirisa u Evroligi, izjavio je da je njegovoj ekipi nedostajalo energije.

„Igrali su pametno, imali su energiju, koristili su ‘mismeč’ situacije, borili smo se koliko smo mogli, nedostajali su nam neki igrači… I dogodilo se nešto što smo mogli da predvidimo kada igramo daleko od nivoa na kojem smo odigrali neke ranije utakmice u Evroligi” rekao je Šakota na konferenciji za medije.

Na pitanje šta je uzrokovalo seriju Žalgirisa 11-0 u trećoj četvrtini koja je rešila meč rekao je:

„Ući ću u temu koja nema veze sa tim. Pre svega, uopšte nije ispalo fer kod nas da igramo dve utakmice u dva dana, dok Žalgiris ima tri dana i Alba ima toliko. kad imamo dva dana ne možemo da napravimo trening. u toj situaciji smo ostali bez igrača… Ozbiljno smo shvatali utakmicu protiv Mege i bili su u ozbiljnoj prednosti, kao što će biti i Alba” rekao je Šakota.

Prema njegovim rečima, možda je zato i usledio pad koncentracije.

„Braun nije trenirao, bio je povređen, nama kod prve rotacije dosta pada kvalitet i oni to dobro čitaju, Jasikevičijus je to čitao dobro, vrhunski je trener i u tom prekidu su napravili veliku seriju koju je trebalo da napravimo faul, a nismo. slabo smo to ‘iščitali’, da li nas je povukao rezultat, misleći da je sve u redu… Taj period je možda odlučio tok utakmice”.

Na konstataciju da je Zvezda imala dosta problema u napadu Šakota se nadovezao.

„Ako kažete da je ovo jedna od lošijih utakmica, ja ću da kažem da će još da ih bude, jer su ovo ozbiljni protivnici, a mi smo bili ozbiljno oštećeni u pripremi. Oni su ovako igrali i protiv Reala i protiv ranijih protiivnika. Digli su formu za 50 odsto, a to nam je otežalo igru u napadu, očigledno je da Braun nije imao svežinu i to se videlo u prodorima, kad se povlačio, nije išao do kraja kako može, očigledno nije bio siguran u svoje noge. Juče je probao da trenira sa problemima… na neki način njegov kvalitet igre određuje u Evroligi kako ćemo da igramo. Bilo je tu puno detalja, nije to samo jedna stvar” rekao je trener crveno-belih i dodao da u nedostatku vremena za oporavak ekipa u četvrtak neće ni imati trening, već oporavak i odmor kako bi se nekako suprotstavila ekipi Albe u petak.

