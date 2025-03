Sferopulos: Bliži se kraj sezone, ekipa da napravi iskorak

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos rekao je danas da od svojih igrača očekuje da naprave iskorak u završnici regularnog dela sezone u Evroligi.

„Kako se bližimo kraju sezone, sa samo šest preostalih utakmica, završavamo maraton i krećemo u sprint. Maraton je maraton, 42 kilometara, a sada nam je preostalo nekoliko poslednjih kilometara i moramo da guramo sebe još više, da damo više nego inače. To očekujem u četvrtak od svih igrača, da naprave iskorak“, rekao je Sferopulos.

Košarkaši Crvene zvzede igraju u četvrtak od 19 časova u Beogradskoj areni protiv Milana, utakmicu 29. kola Evrolige.

„Igramo protiv veoma dobrog tima, koji ima kvalitet. Oni su treći napad Evrolige i kao što smo videli u poslednje dve utakmice, nismo bili dobri defanzivno i moramo da se suočimo sa dobrim napadačkim timom. Zato moramo biti efektivni defanzivno. To je naš prioritet“, naveo je Sferopulos.

„Moramo biti bolji u napadu, pogotovo posle utakmice u ABA ligi. Potrebne su bolje ideje i bolja saradnja. Moramo da dajemo koševe na način kako umemo da radimo“, dodao je grčki trener i pozvao navijače da prepoznaju važan trenutak i podrže ekipu.

On na poslednjem treningu nije imao u ekipi Majka Dauma i Luku Mitrovića, svi ostali igrači su trenirali, ali i dalje ima kadrovskih problema i sitnih povreda, navodi se na sajtu crveno-belih.

Košarkaš Zvezde Ognjen Dobrić rekao je da je svestan očekivanja da se ide na pobedu i da se nada da je ekipa prevazišla nešto lošiji period.

„Lakše je to reći nego uraditi, čeka nas težak posao, svaka je utakmica bitna i bitnija jer se bliži kraj sezone. Sve je manje prostora za kiks. Malo smo u lošem periodu bili, ali nadam se da će ekipa to prevazići. Ne mogu da kažem da je ova utakmica najbitnija, naravno da je bitna“, naveo je on.

„Kad pogledamo tabelu i koliko ekipa se bori za TOP 6 ili TOP 10, sve manje je prostora za greške. Moramo da igramo ozbiljnu košarku protiv svih. Kad igramo našu košarku i našu odbranu, možemo da dobijemo sve“, ocenio je Dobrić.

Njegov saigrač Filip Petrušev je ozdravio i potpuno spreman dočekuje ekipu iz Milana.

„Svesni smo da se vezali dosta poraza, da nismo izgledali kako smo želeli. Trudimo se da pričamo, da popravimo stvari koje nisu dobre. Imamo četiri utakmice i dalje smo u dobroj poziciji, imamo stvari u svojim rukama. Sada smo u situaciji u kojoj Zvezda nije bila, ne treba da pančimo. Uz punu halu očekujemo pobedu“, rekao je Petrušev.

Zvezda je šesta na tabeli sa 16 pobeda i 12 poraza, a Milano zauzima 10. mesto sa 15 pobeda i 13 poraza.

(Beta)

