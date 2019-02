Simeone prostačkim gestom proslavio gol, pa otkrio kome je bio upućen (video)

Dijego Simeone “poludeo” je od sreće nakon vodećeg gola Atletika u meču osmine finala Lige šampiona protiv Juventusa.

Temperamentni stručnjak se potom okrenuo ka tribinama, uhvatio se za međunožje i nepristojno gestikulirao.

Nakon utakmice najviše se pričalo o tom vulgarnom gestu popularnog Čole, čak više nego o samoj utakmici, tako da je trener Atletika morao najpre da objasni zašto je to uradio i kome je taj pozdrav bio upućen.

“Uradio sam istu stvar kao igrač Lacija protiv Bolonje. Uradio sam to opet da pokažem našim navijačima da imamo mu**. Moj gest nije bila usmeren protiv Juventusa, već prema našim navijačima. Priznajem, to nije bio lep gest, ali osetio sam potrebu da to uradim. Toliko smo se borili, Dijego Kosta se borio, a nije bio spreman. Morao sam da pokažem kako se osećam. Izvinjavam se svima koje sam možda uvredio, ali bilo je to od srca“, rekao je Čolo i zatim prokomentarisao utakmicu:

Diego Simeone explains his bizarre 'cojones' celebration after Atletico Madrid beat Juventushttps://t.co/OjAm5BGZXF — Metro Sport (@Metro_Sport) February 20, 2019

„Pružili smo sjajnu partiju. Vratili su nam se važni igrači poput Kokea i Koste i mogli smo da odigramo pametno protiv velikog protivnika koji u svojim redovima ima jake igrače. Morali smo da izvučemo maksimum iz svake situacije. Ovo je dobar rezultat“.