Sjajni Jokić i Marej, Denver u 3. utakmici savladao LA Lejkerse (video)

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Los Anđeles Lejkerse 114:106 i smanjili na 2-1 u finalu Zapada NBA plej-ofa.

Nagetsi su kontrolisali utakmcu u većem njenom delu. Početkom poslednje četvrtine imali su i 20 poena viška, ali su onda potpuno stali, što su igrači iz Los Anđelesa iskoristili i za tri minuta serijom 18:2 vratili neizvesnost u utakmici.

This man is just absurd. pic.twitter.com/AgD20jV1OP

— Denver Nuggets (@nuggets) September 23, 2020