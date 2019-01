Skandal na Australijan openu: Kontroverzni teniser pretio Hjuitu (video)

Nakon što je izostavio tenisera Barnarda Tomića sa spiska Dejvis kup reprezentacije Australije, selektor Lejton Hjuit je na Australijan openu izašao u javnost sa šokantnim podatkom.

Hjuit je rekao da je u poslednjih 18 meseci teniser hrvatskog porekla u više navrata pretio njemu i njegovoj porodici.

– Posle pretnji upućenih meni i porodici u poslednjih godinu i po dana, mislim da niko ne bi bio u kontaktu sa osobom koja na takav način razgovara. Nisam razgovarao sa njim od tada. On neće igrati u Dejvis kupu dok se ja pitam – rekao je Hjuit u Melburnu, a prenose tamošnji mediji.

Bernard Tomić je u prvom kolu Australijan opena poražen od Marina Čilića, nakon čega se na konferenciji za medije obrušio na Hjuita, optužujući ga da je favorizovao lokalne igrače pri dodeli pozivnica za ovogodišnji turnir u Melburnu, a dodao je da bi trebalo da bude smenjen sa pozicije trebera australijske reprezentacije.

– Iskreno, niko ga više ne voli. Nadam se da će ga otpustiti i da ćemo opet dobiti dobrog trenera – rekao je pre tri dana 88. teniser sveta.

