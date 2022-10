Skariolo: Prva četvrtina odlučila meč protiv Partizana

BEOGRAD – Trener košarkaša Virtusa Serđo Skariolo izjavio je da je Partizan zasluženo stigao do ubedljive pobede u meču četvrtog kola Evrolige.

Partizan je večeras slavio sa 90:62 i ostvario prvi trijumf ove sezone u Evroligi.

„Pre svega želim da čestitam Partizanu na pobedi i njihovih 16.000 navijača koji su imali veliku važnost u ovoj utakmici, gurali su svoje igrače da igraju što bolje. Prva četvrtina je bila presudna, napravila je razliku, pogotovo Džejms Naneli i Jam Madar su bili nezaustavljivi za našu odbranu. Mnogo smo žurili, promašivali otvorene šuteve, nismo išli do kraja i ta razlika koja je napravljena u prvoj četvrtini je rešila meč. Mi smo se borili, napravili smo neke greške, a onda je u poslednjoj deonici bilo jasno da mogu da uvedem i neke druge igrače“, rekao je Skariolo na konferenciji za novinare posle utakmice.

On je priznao da je njegov tim morao bolje da odigra večerašnju utakmicu.

„Želim da pohvalim Partizan jer je igrao jako dobro, staloženo i odlučno, imao je svoj stil, igrao je dobru, fizičku odbranu. Istovremeno, mislim da iako smo kasno krenuli sa izgradnjom tima, mislim da smo ipak mogli da se pokažemo daleko bolje, da se borimo više na skoku, da izaberemo neke šuteve bolje, da izbegnemo mnoge izgubljene lopte. Bilo je nekih stvari koje su objektivno odlučile uz Partizanov napor“, dodao je trener Virtusa.

Na ovom meču srpski košarkaš u dresu Virtusa Miloš Teodosić nije uspeo da se upiše u strelce.

„Teodosić je propustio čitavu predsezonu i leto, jer nije igrao sa nacionalnim timom. Pre nego što je igrao prvi meč proše nedelje, prethodnu mu je bio u junu. To je za veterana mnogo vremena neaktivnosti kada je u pitanju igra. Ne znam kada će biti 100 odsto spreman, može da nam da neke dobre minute, nećemo ga koristiti 30 minuta. Imamo druge igrače tu, koristimo njegov IQ, ne možemo da ga preopteretimo i da strahujemo od povreda“, naveo je Skariolo.

On je potom objasnio koji su ciljevi Virtusa u ovoj sezoni u Evroligi.

„Ovo je prva godina Virtusa u Evroligi posle dosta godina, svi moraju da se prilagode od mene, navijača, da Evroliga pre 50 godina nije ista kao danas. Nivo fizikalnosti sada je ogroman. Želimo da budemo u grupi timova koji neće ispasti iz trke za plej-of rano. Želimo da se borimo, da imamo to da guramo za plej-of do kraja. Nemoguće je izabrati dva tima koji će odmah ispasti. Mnogi će biti dobri i neće uspeti, ali morate da se borite, nešto što nismo uradili večeras. I da to radimo do kraja. Prošla sezona je bila cela teška u Evrokupu, u finalu smo na kraju pobedili i bili smo jako srećni što smo učestvovali. Vrlo je rano da kažemo šta će se desiti. Idemo utakmicu po utakmicu“, zaključio je Skariolo.

(Tanjug)

