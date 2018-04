Šokantne tvrdnje Švajcarca: Novak je bolestan, može doći do ozbiljnih psihičkih problema

Ugledni švajcarski nutricionista Jorg Hösli, vlasnik Instituta za nutricionističke dijagnoze, otkrio je do danas nepoznate detalje o nekada najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću.

Kako prenosi Jutarnji list, Hösli tvrdi da je Đoković bolestan i da pod hitno treba da promeni ishranu jer bi mu dosadašnji način mogao uništiti ne samo karijeru, koja je poslednjih meseci očigledno u padu, već i život.

– Divio sam se Novakovom stilu i načinu kretanja, a onda sam čuo kako ima plan da promeni ishranu i zapitao se koliko će izdržati. Evo, sad vidimo posledice svega. Ova vrsta poremećaja nisu samo anoreksija ili bulimija, postoji i bolest zvana ortoreksija koja na prvi pogleda deluje kao zdrava ishrana. Upravo zato Novak i nije svestan posledica koje po njega ima to što je već duže vreme na ovoj dijeti – izneo je svoje mišljenje nutricionista, i dodao:

– Novak je na dijeti u kojoj izbegava šećer, ali koliko god to zvučalo dobro, to može ostaviti trajne posledice po organizam. Kako vreme prolazi, sportista oseća sve veći umor, počinju da se razvijaju upale i alergije. Sve je podložniji stresu, spava sve manje, da bi na kraju jedino uz pomoć lekova uspeo da zaspi. Može doći i do psihičkih poremećaja gde osoba gubi vezu sa prijateljima i porodicom, oseća se izolovano, a znaju da se jave čak i suicidne misli – tvrdi Hösli koji se ipak u jednom delu ograđuje od toga da li Đoković proživljava baš sve spomenute simptome.