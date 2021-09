Solšer: Imali smo sreće protiv Viljareala

Trener fudbalera Mančester junajteda Ole Gunar Solšer rekao je da su utakmice Lige šampiona na Old Trafordu magične, a da je njegova ekipa imala sreće u duelu protiv Viljareala, koji je dobila golom Kristijana Ronalda u nadoknadi vremena.

Junajted je sinoć na svom terenu pobedio Viljareal sa 2:1, u utakmici drugog kola Lige šampiona, posle preokreta. Viljareal je poveo u 53. minutu golom Paka Alkasera, izjednačio je Aleks Teles u 60, a pobedu Junajtedu doneo je Ronaldo golom u petom minutu nadoknade.

„Liga šampiona na Old Trafordu je magična, a ponekad istorija može da nam pomogne. Ronaldo je postigao važan gol i Aleks je postigao fantastičan. To se dešava na Old Trafordu, to se dogodilo mnogo puta u prošlosti. Morali smo da budemo oprezni, a na kraju smo imali sreće“, rekao je Solšer, preneo je Skaj.

Junajted ima tri boda u Grupi F, posle poraza na početku takmičenja od Jang Bojsa, golom u petom minutu nadoknade u Švajcarskoj (1:2).

„Važno je osvojiti tri boda kod kuće. Znamo da nam treba 10, možda 12 bodova da prodjemo dalje. Ovo je ogroman rezultat za ekipu, ali takodje i za timski duh. Uz poraz u prošlom kolu, to je fudbal, ima uspona i padova, a sada smo ostvarili rezultat kojim smo oduševljeni. Pre bih da imamo pobedu i poraz, nego dva remija“, naveo je Solšer.

Ronaldo je sinoć oborio rekord španskog golmana Ikera Kasiljasa po broju utakmica u Ligi šampiona – 178. Takodje, Portugalac je postigao najviše golova u istoriji Premijer lige (136), najviše golova u jednoj sezoni najelitnijeg evropskog takmičenja (17) i najviše golova u nokaut fazi (67).

Takodje, Ronaldo je jedini igrač koji je bio strelac u 11 uzastopnih utakmica i jedini igrač koji je postigao golove u tri finala.

„On je to radio toliko puta. Kada smo ga gledali kada je igrao za Portugal protiv Irske pre nekoliko nedelja, promašio je penal, praktično nije pipnuo loptu posle toga, a onda je postigao dva gola glavom u poslednja dva minuta. To je ono što je radio tokom karijere, on je psihički jak“, naveo je trener engleske ekipe.

„Gledao sam ga ceo dan uoči utakmice, način kojim se priprema za utakmicu, koliko je koncentrisan, a kada dobije jednu šansu, to je gol. Pokazuje da je vrhunski strelac jer je miran kada udje u šansu. On je toliko dobar pred golom, da ima uticaj na sve – navijače, igrače, na sve“, dodao je Solšer.

On je pohvalio o golmana Davida de Heu, koji je dobro branio protiv Viljareala, posebno u prvom poluvremenu.

„Imao je teško leto. Išao je na Evropsko prvenstvo, nije igrao tamo, ali se vratio odlučan, uživao sam gledajući ga kako radi. On nas je spasio protiv Viljareala, moramo da budemo realni. Imamo dva dobra golmana, Dina (Hendersona) i Toma (Hitona), ali David zaslužuje da bude igrač utakmice protiv Viljareala“, naveo je Solšer.

(Beta)

