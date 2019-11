Srbija kandidat za olimpijske kvalifikacione turnire za žene i muškarce

Srbija je zvanično podnela kandidaturu za organizaciju ženskog i muškog kvalifikacionog turnira za Olimpijske igre, objavljeno je danas.

„Nadamo se, ako dobijemo organizacije tih turnira, da ćemo biti spremni jer imamo ogromno iskustvo. Time bismo donekle olakšali mogućnost da se naše dve selekcije plasiraju na Olimpijske igre“, rekao je predsednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović novinarima.

Po njegovim rečima, ogromne zasluge za to ima država Srbija. Danilović je istakao da ne treba biti preveliki optimista.

„Bili smo veliki optimisti za razne stvari pa nismo ispunili očekivanja. Treba da se spremimo za najgore, da ne dobijemo. Ako dobijemo, još bolje. Uradićemo sve da dobijemo“, dodao je predsednik Saveza.

Kako je kazao, izazov je bila organizacija letošnjeg evropskog šampionata za košarkašice i sve je prošlo kako treba.

„Dobili smo ogromne pohvale. To naravno ne može da se uradi bez pomoći države. Našim radom, smatram da smo to zaslužili. Daj Bože da dodjemo u situaciju da treba da brinemo kako ćemo to organizovati“, naveo je Predrag Danilović.

Još se ne zna tačan datum odredjivana domaćina, ali je Danilović naveo da se pominje 15. novembar.

Žreb za grupe kvalifikacionih turnira za Olimpijske igre u Tokiju, koje će se igrati naredne godine, održaće se 27. novembra.

„Razgovori oko novog selektora košarkaša su u toku“

Danilović je naveo i da su u toku razgovori oko novog selektora muške reprezentacije i da će javnost biti obaveštena kada se nadje rešenje.

„Razgovori su u toku, ima imena u opticaju. Osetljiva je tema. Kada se bude iskristalisalo, biće javljeno. Bilo bi neozbiljno da pre toga bilo šta govorim“, rekao je Danilović novinarima u Beogradu.

Nakon osvajanje petog mesta na Svetskom prvenstvu u Kini, selektor Aleksandar Djordjević je napustio klupu nacionalnog tima. Njemu je utakmicom protiv Češke istekao ugovor sa KSS-om.

Predsednik Košarkaškog saveza Srbije (KSS) Predrag Danilović rekao je danas da je još rano da se govori o nastavku saradnje sa selektorkom ženskog nacionalnog tima Marinom Marković, ali je istakao da veruje da će to „najlakše da se reši“.

„Marinu znam od kad je bila mala, imamo specifičan odnos. Imamo apsolutno razumevanje jedno prema drugom. To će najlakše da se reši, ali još je rano“, rekao je Danilović novinarima u Beogradu.

Marina Maljković se na klupu nacionalnog tima vratila u januaru 2018. godine i tada je potpisala ugovor na dve godine.

„Kada je osetila da više ne može pre par godina, trebalo nam je pet minuta kada smo seli i razgovarali. Toliko će biti potrebno i za eventualni nastavak saradnje. Nije to striktno poslovni odnos, da jeste, reprezentacija ne bi uradila to što je uradila svih ovih godina“, dodao je Danilović.

