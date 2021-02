Tajger Vuds u kritičnom stanju posle teške saobraćajne nesreće (foto)

Čuveni igrač golfa Tajger Vuds nalazi se u kritičnom stanju u bolnici nakon teške saobraćajne nesreće koja se danas dogodila u Los Anđelesu.

BREAKING: Tiger Woods has been hospitalized with injuries after a single-car accident Tuesday in California.

Prema saopštenju šerifove kancelarije, Vuds je povređen nakon što je njegov automobil sleteo s puta i prevrnuo se, navodi Si-En-En.

Prema pisanju američkih medija, u nesreći je učestvovalo samo vozilo čuvenog golfera, odnosno on je verovatno izgubio kontrolu i slupao se.

Tiger Woods’ vehicle after the crash this morning that now has him in surgery for what his agent is calling “multiple leg injuries.” pic.twitter.com/VbI5qvyj8g

— Adam Schefter (@AdamSchefter) February 23, 2021