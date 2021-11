Tekvondistkinje Srbije na prvom SP za žene

BEOGRAD – Ženska tekvondo reprezentacija Srbije učestovaće na prvom Svetskom prevenstvu za žene, koje će se od 25. do 27. novembra održati u Rijadu u Saudijskoj Arabiji.

Selektor Srbije Dragan Jović na ovo veliko takmičenju poveo je pet seniorki iz Tekvondo kluba Galeb.

Pored Tijane Bogdanović, osvajčice bronze na poslednjim OI u Tokiju (kategorija do 53 kilograma), na ovom Svetskom prvenstvu za žene nastupaće još Teodora Jović (kategorija do 46 kg), Aleksandra Radmilović (kategorija do 57kg), Nađa Savković (kategorija do 62 kg) i Nadica Božanić (kategorija do 67kg).

„Ovo je najveće takmičenje u ovom delu sezone za devojke i potrudićemo se da osvojimo neku od medalja. Takmičarke su podigle formu posle tri G turnira i sada sa pravom možemo da očekujemo neke plodove tog rada. Konkurencija je zaista jaka u svim kategorijama, ali, opet, i mi imamo svoje šanse. Svakako da nam je glavni pik sledeće godine u aprilu kada je planirano Svetsko prvenstvo, ove godine odloženo zbog korone“, rekao je trener Jović uoči odlaska, navodi se u saopštenju.

Tekvondistkinja Tijana Bogdaović je takođe optimistična pred nastup u Rijadu.

„Radujem se povratku takmičenjima. Napravila sam prvi put pravu pauzu posle OI u Tokiju koja je malo bila duža nego što je uobičajeno u našem klubu. Morala sam da se opororavim i psihički i fizički od sviha napora koje su nosile Olimpijske igre. Sada se polako zalećem i jedva čekam da dođem na svoj nivo i da vidim koliko mogu sada daleko da dobacim. Ima mnogo novih devojaka i to jako kvalitetnih i to me još više motiviše da radim na sebi i dalje.“, rekla je Bogdanović.

(Tanjug)

