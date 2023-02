Terzić: Crvena zvezda nastavlja da raste kao klub

BEOGRAD – Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić izjavio je danas, nakon sednice Skupštine FK Crvena zvezda, da je klub u prethodnoj godini imao odlične rezultate.

Skupština FK Crvena zvezda je 2022. godine kao najviši organ kluba usvojila osnovne ciljeve i Terzić tvrdi da ih je klub ispunio.

„Od ostvarivanja sportskih rezultata, finansijske stabilnosti, ulaganja u razvoj infrastrukture i dalji razvoj omladinske škole. Crvena zvezda nastavlja da raste kao klub u svim segmentima i to je naš primarni cilj. Ugled kluba je podignut na evropski nivo i to moramo održavati. Osvojeni koeficijenti su olakšali ulazak u UEFA takmičenja, a na osnovu nasih rezultata šampion Srbije ove godine ima direktan plasman u grupnu fazu Lige šampiona. To je rezultat našeg rada u proteklih evo skoro devet godina“, izjavio je Terzić.

Osvnuo se generalni direktor „crveno-belih“ na tekuću sezonu.

„Danas se nastavlja prolećni deo prvenstva. Imamo deset bodova prednosti u odnosu na najblizeg pratioca i bez obzira što se nećemo opuštati, realno je očekivati novu sampionsku titulu, šestu uzastopnu. Imamo najbolji tim i najbolji stručni štab. I uz maksimalnu posvećenost svih u klubu, moramo ostvariti zacrtane sportske ciljeve. A to je osvajanje duple krune i što bolju pripremu za septembarsku grupnu fazu Lige sampiona“, ističe Terzić.

Dodaje da je klub finansijski nesmetano funckionisao, kao i da je u planu rad na infrastukturi.

„Sve obaveze ispunjavamo u roku, nikada nijedan dan nam račun nije bio u blokadi, UEFA licencu dobijamo kao potvrdu dobrog poslovanja. Rekao sam i na prošloj Skupštini, nisam zadovoljan u jednom delu, a to je da smo morali hrabrije da forsiramo mlade igrače u prvom timu. Bez obzira na imperativ ostvarivanja sportskih rezultata bio nam je potreban i balans u ekipi sa mladim igračima. Što se tiče infrastrukture, mogu da kažem da smo ulozili mnogo novca iz tekućeg poslovanja i podigli uslove za rad naših igrača i zaposlenih, kao i komfor naših navijača.Ali smo sigurni da ako želimo da se Crvena zvezda razvija kao klub moramo joj ponuditi nešto strateški novo. A to je novi stadion. Ne bih želeo da ulazim u detalje niti da danas otvaram raspravu. Za to će biti vremena“, zaključio je Terzić.

(Tanjug)

