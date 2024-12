Terzić: Loš kvalitet domaćeg prvenstva nam stvara problem na utakmicama Lige šampiona

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić izjavio je danas da loš kvalitet domaćeg prvenstva, u kom su crveno-beli veoma dominantni, stvara problem njegovom klubu na utakmicama Lige šampiona i da se nada da će se njihova konkurencija u Super ligi Srbije pojačati reformom sistema takmičenja.

„Veliki je problem iz ove lige, gde smo veoma dominantni i koja je veoma spora za ono što nama treba i jedno je veoma nekvalitetno i nezanimljivo takmičenje, preći u Ligu šampiona. Treba da tri dana posle utakmice u domaćem prvenstvu igramo utakmice Lige šampiona, to je nama stvarno problem. Ne uljuljkavamo se, jako bismo voleli da naša liga bude kvalitetnija. Nadam se da će se pojačati konkurencija reformom sistema takmičenja“, naveo je Terzić, a preneo sajt kluba.

Terzić je dodao da ovoliko dominantna igra Crvene zvezde u Super ligi Srbije nije dobra za njegov klub, kao ni za srpski fudbal.

„Nadam se ćemo imati jače rivale. Čim malo poslednjih pola sata, „dodamo gas“, prebacimo iz treće u četvrtu brzinu postignemo pet golova. To nije dobro za srpski fudbal i nadam se da Fudbalski savez Srbije radi na izradi strategije razvoja profesionalnog fudbala u Srbiji, jer ovako sad kako je, sigurno da ne može da nas zadovoljava ovakva liga. Mislim da smo najdominantniji klub u svih 55 liga koliko ih ima u Evropi. Po svim parametrima Crvena zvezda je najdominantnija u svojoj ligi i to sigurno da nije dobro za srpski fudbal, kao ni za Crvenu zvezdu“, rekao je Terzić.

„Postalo je normalno da Zvezda pobedi 7:1 na jednom vrućem terenu i da više niko, čak ni od mojih najzagriženijih zvezdaša to ne komentariše. Toliko je Zvezda postala dominantna, ja ne znam šta treba da uradimo, da bismo ponovo izazvali pažnju zvezdaške javnosti, to je već postalo normalno, to više nikoga ne interesuje“, dodao je Terzić.

Generalni direktor Crvene zvezde je naveo da domaće prvenstvo stvara problem i pri dovođenju novih igrača.

„Mi kada pregovaramo sa igračima, naš najveći adut je naravno Liga šampiona. Međutim, ono što je problem to je domaće prvenstvo. Kada dovodimo igrače, koji nam trebaju da bi mogli da budu konkurentni i atletski i fizički i na svaki drugi način nije ih lako ubediti da dođu iz lige petice u Srbiju imajući u vidu naše domaće prvenstvo“, kazao je on.

Terzić je dodao da najveće interesovanje drugih klubova postoji za Nasera Đigu, Šerifa Endiajea i Andriju Maksimovića, kao i da klub ovog prelaznog roka sigurno neće napustiti Mirko Ivanić.

„U ovom trenutku su najveća interesovanja za Andriju Maksimovića, Nasera Đigu i Šerifa Endiaje, za njih trojicu vlada veliko interesovanje, imamo ponude, pregovaramo, ali smo i dalje daleko od realizacije njihovih odlazaka. Nećemo žuriti, finansijski smo stabilni. Ako se ukaže prava prilika, naravno uvažavajući zahteve, želje i interese igrača pre svega Đige i Endiajea tako ćemo i doneti odluku. Igrač koji ne može da ide sigurno je Mirko Ivanić i zato smo produžili ugovor. Njemu je isticao ugovor u junu sledeće godine i to nam je bio prioritet svih prioriteta da Ivanić produži ugovor“, rekao je on.

Terzić je izjavio da klub zahteva sumu od 20 miliona evra kako bi prodao Andriju Maksimovića.

„Mi smo rekli da je okvirno njegova cena 20 miliona, to smo rekli i svim zainteresovanim klubovima. Ima mnogo zainteresovanih klubova, obavili smo razgovore sa oko 10 ili 12 zainteresovanih klubova do sada. Nama se ne žuri, on ne može pre juna meseca sledeće godine po propisima Fifa da napusti Srbiju, tako da imamo vremena“, rekao je on.

Terzić je dodao da igrači mogu da napuste klub samo u januaru, i da Zvezda neće prodavati igrače do kraja avgusta, kad se završavaju kvalifikacije za Ligu šampiona.

Generalni direktor Crvene zvezde je naveo klub ostvaruje dobre prihode i da nema nikakav dug prema državi.

„Crvena zvezda je od juna 2014. godine ostvarila prihod od 420 miliona evra. U strukturi prihoda 337 miliona evra je Zvezda ostvarila iz inostranstva. Čak 80 odsto prihoda naših su iz inostranstva. Od transfera smo prihodovali 140 miliona i 637 hiljada evra“, rekao je on.

„Od Uefa bonusa smo zaradili 143 miliona i 781 hiljadu evra, od sponzora iz inostranstva, konkretno kompanije Gazprom – 54 miliona i 570 hiljada evra. Od sponzorstva domaćih kompanija, a imamo samo jednu državnu kompaniju – Telekom, za 10 i po godina smo dobili 15 miliona i 912 hiljada evra. Od ulaznica smo zaradili 29 miliona i 812 hiljada evra. Donacije države za 10 i po godina su 17 miliona i 447 hiljada evra. Od TV prava smo zaradili šest miliona i 587 hiljada evra“, dodao je on.

„Na današnji dan nemamo nijedan dinar dospelog duga prema državi vezano za porez. Samo u ovoj godini smo ostvarili prihod od 95 miliona i 181 hiljadu evra“, naveo je Terzić.

Terzić je kazao da klub nema nikavih finansijskih problema.

„Crvena zvezda je dužna manje u odnosu na trećinu budžeta. Na današnji dan nemamo dospele dugove. Nije važno koliki je dug, već koliko je klub danas osposobljen da prihoduje. Crvena zvezda nema nikakvih finansijskih problema. Imamo jasnu strukturu prihoda i ako ne uđemo u Ligu šampiona“, izjavio je on.

Terzić je rekao da su glavni uzroci lošije posete na Stadionu „Rajko Mitić“ nezanimljivo domaće prvenstvo i zastarelost stadiona, i najavio plan da se sagradi novi stadion.

„Dva ključna razloga su nezanimljivo takmičenje, gde se zna da će Zvezda da pobedi, a drugi je stari stadion iz 1963. godine. Jednostavno vreme u kome živimo, 2024. godina, traži drugačiji komfor. Samo 20 odsto stadiona je pokriveno krovom, a ljudi gledaju u nebo i slušaju vremensku prognozu da li će pokisnuti ili neće. Uz sve ostale nedostatke koje ima građevina ovakvog tipa stara 61 godinu. Novi stadion je nešto što je neophodno Crvenoj zvezdi“, naveo je on.

„Pitanje je, gde da igra Crvena zvezda dok se gradi stadion, a sigurno će se graditi tri ili četiri godine. U svim planovima stadion ostaje na ovoj lokaciji, a trebalo bi ga srušiti i praviti, a za to vreme gde da igra Crvena zvezda. Ima problema, zatvaranje finansijske kontrukcije. Nijedan stadion se nije izgradio iz privatnih para u klubu. Svuda je država učestovala u izgradnji. Ovde je to neminovno. Radimo papirologiju, kada sazri čitava situacija bićemo odmah spremni za akciju“, dodao je Terzić.

Terzić je naveo da ima odličnu saradnju sa čelnicima Uefe, kojima nikad ne bi „okrenuo leđa“, i da se zalaže za angažovanje inostranih sudija u Super ligi Srbije.

„Crvena zvezda insistira već duži vremenski period da stranac dođe na mesto predsednika sudijske komisije, kako bi delegirao sudije, ocenjivao ih, kažnjavao i edukovao. Neka Uefa odredi čoveka od integriteta i neka pošalje da rukovodi sudijskom organizacijom. Imamo dogovor sa igračima, kada god sudija svira penal za Crvenu zvezdu, a po proceni igrača jedanaesterac nije bio da igrač našeg tima šutne penal pored gola. To smo usaglasili sa našim navijačama. Crvena zvezda se grozi sudijskih nepravdi i ne treba joj sudijska pomoć“, rekao je on.

Generalni direktor Crvene zvezde je savetovao ostale klubove u Super ligi Srbije da više ulažu u svoje omladinske škole i da prave dugoročne planove.

„Mora mnogo više da se ulaže u omladinsku školu i infrastrukturu akademije. Trebalo bi više da se stvaraju igrači, nemojte da jurite rezultate po svaku cenu, napravite dugoročne planove. Ponašajte se kao da ćete biti u vašem klubu 10 ili 20 godine, ne jurite rezultate u ovoj sezoni. Napravite plan za pet ili 10 godina. Ulažite u omladinske škole, infrastrukturu i u mlad igračni kadar“, izjavio je Terzić.

