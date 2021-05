Terzić: Predivna plovidba za ovih 20 godina

BEOGRAD – Selektoru ženske odbojkaške reprezentacije Srbije Zoranu Terziću Odbojkaški savez Srbije (OŠ) uručio je danas priznanje za 20 godina na čelu nacionalnog tima.

Terzić je za dve decenije rada sa nacionalnom timom osvojio 18 medalja, a priznanje u obliku kormila uručili su mu predsednik Saveza Zoran Gajić i predsednik CEV-a Aleksandar Boričić.

„Nikada pre nisam pripremao govor, nisam ni sad, ali zatekli ste me danas sa ovom pričom. Hvala vam svima koji ste došli, ovo je verovatno najveće bogatstvo koje sam stekao za 20 godina. Toliko prijatelja, igračica, ljudi iz različitih sportova. Ovo je prilika koja me čini srećnim i ponosnim. Hvala vam još jedno. Ne znam ko se setio kormila, simbolika je prilično dobra. Moje kormilarenje tim brodom je ličilo na kapetana Ahaba, koji je jurio Mobi Dika, ali predivna plovidba za ovih 20 godina. Mnogo ljudi je za to zaslužno za u priču. Ni pola ih ne bih bio da nije bilo njih, saradnika, igračica. Kada sam počeo kao trener, neke igračice su bile 1975. godište, a danas u ekipi imam igračice od kojih su neke 2005. godište. Veliki period, veliki broj generacija učinile su me još ponosnijim. Veliko hvala“, rekao je Zoran Terzić nakon dobijanja priznaja.

Terzić se našalio da Savezu nešto treba, čim je dobio ovu proslavu, a to je verovatno Evropsko prvenstvo u Beogradu ove godine.

„Cilj nam je d ana tom takmičenju odigramo najbolje moguće. Uvek je bilo najlepše igrati pred svojom publikom. Obećavam da ćemo pokušati sve, uložićemo sve, daćemo maksimum. A ovaj gospodin za kormilom daće sve rezultati budu kao i do sada. Hvala vam“, zaključio je Terzić.

Ceremoniji obeležavanja dve decenije selektorskog rada Zorana Terzića prisutovali su predsednik Olimpisjkog komiteta Srbije Božidar Maljković, kao i predstavnici sportskih saveza i klubova iz raznih sportova, među kojima su bili Predrag Danilović, Marko Pantelić, Jovan Šurbatović, Dragan Džajić, Srđan Đoković, kao i bivše i sadašnje reprezentativke Srbije.

Predsednik OKS Božidar Maljković čestitao je jubilej i izrazio da mu je izuzetna čast što prisutvovao manifestaciji koja govori o velični čoveka kakav je Terzić.

Predsednik OS S-a Zoran Gajić poželeo je Terziću novi kontinuitet u radu.

„Profesija trenera je dijagnoza i samo nešto luđe od toga je biti trener žena. Izvinjavam se svima odbojakšicama, ali to je priča starih trenera. Želim da se ponovo nađemo za 20 godina i proslavimo još jedan kontinuitet“, rekao je Gajić.

Predsednik CEV Aleksandar Boričić je podsetio da je ženska reprezenatcija krenula od nule i stigla do velikih rezultata, a poželeo je Treziću da i ove godine pobedi u finalu Evropskog prvensta.

„U Srbiji je teško biti uspešan i Terzić je na listi odstrela bio mnogo godina. Sa ženama je teže radit, ali i je mnogo lepše jer su one odanije i rade veliku stvari. Nije lako biti trener, ali Zoran Terzić je uspeo da napravi sjajan niz uspeha. Želim da dođeš u situaciju da selektora Turske Đovanija Gvidetija opet pobediš u finalu 3:2“, rekao je Boričić.

(Tanjug)

