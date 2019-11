Tomašević: Država dala vetar u leđa podrškom za OI turnire

BEOGRAD – Generalni sekretar košarkaškog saveza Srbije (KS S) Dejan Tomašević rekao je da bi dobijanje domaćinstva za Olimpijske kvalifikacione turnire u muškoj i u ženskoj konkurenciji bilo dobro za košarku.

KS S podneo je kandidature za kvalifikacione turnire za plasman na OI u Tokiju sledeće godine, a odluka o zemljama koje će biti domaćini biće poznata u petak.

„Velika zahvalnost predsedniku države, Vladi, ministru i Ministarstvu omladine i sporta, jer su nas oni podržali i dali vetar u leđa da se kandidujemo. Jedina smo federacija koja se kandidovala za oba turnira. Vrlo brzo će biti doneta odluka. Nadamo se da ćemo dobiti domaćinstvo bar jednog turnira. Mi bismo voleli i mislim da bi za košarku bilo dobro da oba ta turnira budu u našoj zemlji“, rekao je Tomasević Tanjugu.

Srbija je 2016. godine bila domaćin kvalifikacionog turnira za muškarce, kada su košarkaši izborili plasman i kasnije na OI u Riju osvojili srebro.

„Mi smo zaista uradili sve što je do nas. Mislim da smo prva zemlja koja je u roku podnela kandidaturu i popunila sve papire i obezbedila novac. To je jedna potvrda šta je košarka za našu zemlju. Ukoliko dobijemo, igrači i igračice će dati sve od sebe da se mi nađemo na Olimpijskim igrama. Sigurno da će to biti mnogo lakše ostvarivo ukoliko smo domaćini oba turnira, a onda nemam dilemu da ćemo biti sjajni domaćini. Da sa punom dvoranom odemo na OI i budemo jedina federacija u svetu koja će u košarci imati tri reprezentacije, uključujući i basket 3×3. To su neki naši ciljevi kojima težimo, daće Bog da ih ostvarimo“, zaključio je Tomašević.

(Tanjug)