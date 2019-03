Tomić: Očekujem „tvrđu“ utakmicu, odluka o Reglandu sutra

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Milan Tomić rekao je danas da očcekuje „tvrđu“ drugu utakmicu polufinala plej-ofa ABA lige protiv Partizana i manje poena nego u prvom duelu (106:101).

„Bilo je najbitnije da dobijemo prvu utakmicu na našem terenu, ali to što vodimo ne znači ništa. Moramo da budemo spremni da odigramo mnogo kvalitetnije na njihovom terenu, da ne bude sitnih grešaka i padova u igri u tokom 40 minuta, da bismo mogli da dobijemo i da se plasiramo u finale. Mislim da će biti „tvrđa“ utakmica, da će se ići na manje koševa“, rekao je Tomić na konferenciji za medije na Malom Kalemegdanu.

On je istako da Partizan nije ista ekipa sa početka sezone i da im je dovođenjem četiri igrača i trenera sigurno cilj da naprave što bolji rezultat u ABA ligi.

„Spremni smo za ovu utakmicu, treba da imamo 100 odsto koncentraciju i da mislimo samo na košarku. Specifična utakmica, derbi je utakmica za sebe „, rekao je on.

Tomić je otkrio i u kakvom je stanju DŽo Regland i da li je spreman za sutrašnju utakmicu.“Radi dve terapije dnevno, sutra ujutru ćemo odlučiti da li će da igra. Svi ostali su spremni“, objasnio je Tomić.

Kapiten crveno-belih Branko Lazić rekao je očekuje da ekipa u sutrašnjoj utakmici ispravi greške iz prve i zabeleži pobedu.

„“Što se tiče prve utakmice, mi smo ostvarili naš cilj, a to je pobeda, mada smo do nje došli malo težim putem. Imali smo vremena da analiziramo, da ispravimo neke greške. Siguran sam da ćemo sutra pred njihovim navijacima da ispravimo sve to i da zabeležimo pobedu i obezbedimo prolazak u finale“, rekao je Lazić.

On je istakao da ekipa ulazi opuštenije u meč, ali da zbog važnosti utakmice postoji pritisak.

„Jesmo opušteniji, ali ako pogledamo šta nosi pobeda svakako da postoji određena doza pritiska. Ako ne osećas pritisak, ne možes da igraš ovaj sport ili bilo koji drugi“, zaključio je Lazić.

Utakmica između Partizana i Crvene zvezde igra se sutra od 19 sati u hali „Aleksandar Nikolić“.

(Tanjug)