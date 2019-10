Tomić: Rezultat naše pobede – primljenih 56 poena

BEOGRAD – Trener košarkaša Crvene zvezde Milan Tomić, posle pobede nad Fenerbahčeom (68:56) u Evroligi, izjavio je da je njegov tim uradio ono što je zahtevao, pre svega u odbrani.

„Taktički su igrači radili ono što smo se dogovorili, izuzev nekoliko grešaka. Medutim, igrač nije kompjuter da se programira bez greške. To je rezultat naše pobede, primljenih 56 poena. Možemo još bolje u napadu“, rekao je Tomić na konferenciji za medije u Štark areni.

On je podsetio da ekipa ima petoricu novajlija i da je još potrebno da se u igra.

„Tražim da odbrana mora da bude na visokom nivou i da se u tom delu pruži 100 posto. Imali smo problema u napadu, ali odbrana daje samopouzdanja i kontre. Moramo što pre da zaboravimo i okrenemo se budućnosti“, zaključio je on.

Crvena zvezda za sedam dana nastavlja takmičenje u Evroligi utakmicom u Tel Avivu protiv Makabija.

(Tanjug)