Toni Nadal otkrio šta je rekao Rafi tokom finala Đoković-Federer

U intervjuu za špansku nacionalnu televiziju, Toni Nadal, stric Rafaela Nadala, osvrnuo se na epsko finale koje su na Vimbldonu odigrali Novak Đoković i Rodžer Federer.

– Ovo finale bilo je jedan od najvećih mečeva u istoriji tenisa i imalo je sve ono što treba da ima, mada sećam se i njihovih boljih mečeva, recimo na US Openu ili 2011. godine u polufinalu Rolan Garosa – rekao je Toni.

Svom bratancu najviše savetuje da bude samouveren.

– On će još dugo igrati na vrhunskom nivou, ali mora da pokaže uzbuđenje zbog toga. Još odavno pričaju kako će završiti karijeru, ali srećom, greše. On je uspeo da sasluša druge i da ga to pokrene. To je dokaz pameti. Njegov nivo je uvek bio visok, ponekad i previsok. Gledali smo finale zajedno i rekao sam mu da dobro pogelda odakle Đoković riternira. Bio je mnogo bliže osnovnoj liniji nego u polufinalu – izjavio je Nadal.

O dominaciji velike trojke, Toni je rekao:

– Statistički podaci su jasni. Bjorn Borg, Džimi Konors i Džon Mekinro, veliki šampioni, osvojili su zajedno 26 Gren Slem trofeja. Rafa, Rodžer i Novak imaju 54 titule, više nego duplo. I svako od njih može da osvoji još mnogo. Takođe, imaju sreće što naredne generacije neće moći da im pariraju – iskren je Nadal.